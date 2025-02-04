В Ростове-на-Дону возбудили дело против вымогавших взятку инспекторов ДПС
В Ростове-на-Дону завели дело на вымогавших взятку у бойца СВО инспекторов ДПС
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вымогавших взятку у участника спецоперации в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"…Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
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Ранее была опубликована информация о том, что ночью 25 января сотрудники Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону вымогали взятку у участника спецоперации. Позже врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону, виновные в вымогательстве взятки у участника спецоперации, уволены и понесут заслуженное наказание.
По данным следствия, 25 января фигуранты исполняли свои должностные обязанности вблизи проспекта Буденновского в Ростове-на-Дону, где остановили автомобиль и потребовали от водителя предъявить необходимые документы.
"Установив, что автомобиль не зарегистрирован в установленном законом порядке, фигуранты не приняли мер к привлечению водителя к административной ответственности, а потребовали от него взятку в сумме 25 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Нужной суммы у водителя не оказалось, и он был вынужден проследовать к банкомату, где после снятия наличных, по указанию одного инспектора ДПС, положил их в служебный автомобиль Госавтоинспекции. Полученными деньгами фигуранты "распорядились по своему усмотрению". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, уточнили в ведомстве.
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