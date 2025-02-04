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ФНП назвала опасность нотариальных доверенностей - РИА Новости, 04.02.2025
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02:37 04.02.2025 (обновлено: 02:53 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/doverennosti-1997212110.html
ФНП назвала опасность нотариальных доверенностей
ФНП назвала опасность нотариальных доверенностей - РИА Новости, 04.02.2025
ФНП назвала опасность нотариальных доверенностей
В России по итогам 2024 года на 13% выросло количество отмененных нотариальных доверенностей, следует из данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), которые... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:37:00+03:00
2025-02-04T02:53:00+03:00
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В России по итогам 2024 года на 13% выросло количество отмененных нотариальных доверенностей, следует из данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), которые имеются в распоряжении РИА Новости. "По итогам 2024 года на 13% увеличилось количество отмененных нотариальных доверенностей. В прошлом году таких распоряжений было почти 65 тысяч, а в 2023 — 57,4 тысячи. Если сравнивать с показателем пятилетней давности, то рост составил 43%", - говорится в сообщении нотариальной палаты, где приводятся данные. Отмечается, что за последние пять лет количество обращений к бесплатному реестру проверки доверенностей выросло на 30%. В прошлом году граждане воспользовались им 3,4 миллиона раз. Всего же за время существования сервиса с 2017 года пользователи обращались к нему более 21,7 миллиона раз. Реестр позволяет снизить риски оборота фальшивых или отмененных доверенностей. "Удостоверение доверенностей и согласий — одни из самых востребованных нотариальных действий среди участников СВО. В последнее время, помимо участившихся случаев оформления мошенниками фальшивых доверенностей на портале "Госуслуги", фиксируются случаи, когда недобросовестные поверенные участников СВО, в том числе их родные и близкие, распоряжаются банковскими счетами, автотранспортом, недвижимостью и другим имуществом бойца ему в ущерб", - подчеркивается в материале. Сообщается, что помимо доверенностей на распоряжение недвижимостью и автотранспортом, существуют и другие виды таких документов. Например, доверенности на распоряжение банковскими счетами, представление участника ООО на общем собрании и другое. В 2024 году нотариусы удостоверили 4,4 миллиона "прочих" доверенностей, практически столько же было в 2023 году, а вот по сравнению с 2020 годом этот показатель уменьшился на 25%. "Интересно, что нотариальные доверенности на недвижимость и автомобили чаще всего делают в июле, августе и октябре. А самые популярные месяцы для обращения за прочими доверенностями к нотариусам – это июль, октябрь и апрель, здесь август идет только четвертым номером", - дополняется в материале.
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общество
Общество
ФНП назвала опасность нотариальных доверенностей

ФНП: родные могут по доверенности воспользоваться счетами бойцов СВО им в ущерб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетитель у входа в нотариальную контору
Посетитель у входа в нотариальную контору - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель у входа в нотариальную контору. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В России по итогам 2024 года на 13% выросло количество отмененных нотариальных доверенностей, следует из данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"По итогам 2024 года на 13% увеличилось количество отмененных нотариальных доверенностей. В прошлом году таких распоряжений было почти 65 тысяч, а в 2023 — 57,4 тысячи. Если сравнивать с показателем пятилетней давности, то рост составил 43%", - говорится в сообщении нотариальной палаты, где приводятся данные.
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Отмечается, что за последние пять лет количество обращений к бесплатному реестру проверки доверенностей выросло на 30%. В прошлом году граждане воспользовались им 3,4 миллиона раз. Всего же за время существования сервиса с 2017 года пользователи обращались к нему более 21,7 миллиона раз. Реестр позволяет снизить риски оборота фальшивых или отмененных доверенностей.
"Удостоверение доверенностей и согласий — одни из самых востребованных нотариальных действий среди участников СВО. В последнее время, помимо участившихся случаев оформления мошенниками фальшивых доверенностей на портале "Госуслуги", фиксируются случаи, когда недобросовестные поверенные участников СВО, в том числе их родные и близкие, распоряжаются банковскими счетами, автотранспортом, недвижимостью и другим имуществом бойца ему в ущерб", - подчеркивается в материале.
Сообщается, что помимо доверенностей на распоряжение недвижимостью и автотранспортом, существуют и другие виды таких документов. Например, доверенности на распоряжение банковскими счетами, представление участника ООО на общем собрании и другое. В 2024 году нотариусы удостоверили 4,4 миллиона "прочих" доверенностей, практически столько же было в 2023 году, а вот по сравнению с 2020 годом этот показатель уменьшился на 25%.
"Интересно, что нотариальные доверенности на недвижимость и автомобили чаще всего делают в июле, августе и октябре. А самые популярные месяцы для обращения за прочими доверенностями к нотариусам – это июль, октябрь и апрель, здесь август идет только четвертым номером", - дополняется в материале.
Нотариус - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В России выросло количество нотариальных сделок с недвижимостью
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