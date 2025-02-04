https://ria.ru/20250204/domodedovo-1997327462.html
В Росавиации не подтвердили риск нештатной работы Домодедово
В Росавиации не подтвердили риск нештатной работы Домодедово - РИА Новости, 04.02.2025
В Росавиации не подтвердили риск нештатной работы Домодедово
Риски нештатной работы московского аэропорта "Домодедово" из-за судебного процесса отсутствуют, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:19:00+03:00
2025-02-04T15:19:00+03:00
2025-02-04T15:29:00+03:00
домодедово (аэропорт)
дмитрий каменщик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Риски нештатной работы московского аэропорта "Домодедово" из-за судебного процесса отсутствуют, сообщила Росавиация.Арбитражный суд Московской области 30 января по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из опубликованного в тот же день определения суда."Риски для нештатной работы воздушной гавани из-за судебного процесса отсутствуют", - сообщила Росавиация.Аэропорт работает в штатном режиме, его производственные процессы не останавливаются, пассажирские и грузовые рейсы выполняются в соответствии с расписанием полетов.Ведомство добавило, что держит на постоянном контроле деятельность аэропорта "Домодедово" в интересах граждан и бизнеса "в рамках полномочий, указанных в определении Арбитражного суда Московской области".
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html
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домодедово (аэропорт), дмитрий каменщик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), московская область (подмосковье), россия
Домодедово (аэропорт), Дмитрий Каменщик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Московская область (Подмосковье), Россия
В Росавиации не подтвердили риск нештатной работы Домодедово
Росавиация: риска нештатной работы Домодедово из-за судебного процесса нет