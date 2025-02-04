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Додон призвал США расследовать финансирование предвыборных кампаний Санду - РИА Новости, 04.02.2025
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15:24 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/dodon-1997328100.html
Додон призвал США расследовать финансирование предвыборных кампаний Санду
Додон призвал США расследовать финансирование предвыборных кампаний Санду - РИА Новости, 04.02.2025
Додон призвал США расследовать финансирование предвыборных кампаний Санду
Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон считает, что новая администрация США должна провести расследование... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:24:00+03:00
2025-02-04T15:24:00+03:00
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КИШИНЁВ, 4 фев — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон считает, что новая администрация США должна провести расследование использования внешнего финансирования предвыборных кампаний действующей главы республики Майи Санду. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. "Мы требуем проведения аудита новой администрацией США и расследования процесса захвата юстиции, расследования использования внешнего финансирования для предвыборных кампаний Майи Санду в 2020-2024 годах". Мы уверены, что партия "Действие и солидарность" использовала деньги организованной преступной группировки USAID и другие фонды Сороса", — заявил Додон на брифинге. По мнению политика, последние четыре года правительство использовало средства иностранных фондов для манипуляций на выборах, что привело к вмешательству внешних сил в дела страны. Он подчеркнул, что необходимость расследования таких практик стала важной для обеспечения прозрачности в политическом процессе страны. Додон называет партию "Действие и солидарность" и связанные с ней структуры ответственными за манипуляции с иностранным финансированием, что затрудняет реальное представление молдавских интересов на внешней арене. Третьего ноября 2024 года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997150542.html
https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html
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в мире, справки, молдавия, сша, майя санду, игорь додон, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, Справки, Молдавия, США, Майя Санду, Игорь Додон, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Додон призвал США расследовать финансирование предвыборных кампаний Санду

Додон: США должны расследовать финансирование предвыборных кампаний Санду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЁВ, 4 фев — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон считает, что новая администрация США должна провести расследование использования внешнего финансирования предвыборных кампаний действующей главы республики Майи Санду.
Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Молдавии потребовали расследовать деятельность USAID
3 февраля, 17:32
"Мы требуем проведения аудита новой администрацией США и расследования процесса захвата юстиции, расследования использования внешнего финансирования для предвыборных кампаний Майи Санду в 2020-2024 годах". Мы уверены, что партия "Действие и солидарность" использовала деньги организованной преступной группировки USAID и другие фонды Сороса", — заявил Додон на брифинге.
По мнению политика, последние четыре года правительство использовало средства иностранных фондов для манипуляций на выборах, что привело к вмешательству внешних сил в дела страны. Он подчеркнул, что необходимость расследования таких практик стала важной для обеспечения прозрачности в политическом процессе страны.
Додон называет партию "Действие и солидарность" и связанные с ней структуры ответственными за манипуляции с иностранным финансированием, что затрудняет реальное представление молдавских интересов на внешней арене.
Третьего ноября 2024 года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Молдавская оппозиция отреагировала на обещание Маска закрыть USAID
3 февраля, 13:28
 
В миреСправкиМолдавияСШАМайя СандуИгорь ДодонДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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