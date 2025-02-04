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В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы - РИА Новости, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:54 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/dnr-1997334993.html
В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы
В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы - РИА Новости, 04.02.2025
В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе озеленят улицы к 80-летию Победы с учетом особенностей климата. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:54:00+03:00
2025-02-04T15:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
денис пушилин
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе озеленят улицы к 80-летию Победы с учетом особенностей климата. "Особое внимание этой весной уделим озеленению республики - к 80-летию Победы все улицы планируем привести в порядок... Поручил министру природных ресурсов и экологии ДНР Алексею Шебалкову разработать план работ по озеленению республики, особенно внимательно составить список рекомендуемых пород деревьев с учетом особенностей климата", - написал Пушилин в Telegram–канале. По его словам, учитывать будут региональные особенности. "Донецк должен повышать статус города миллиона роз", - также написал Пушилин. Уделят внимание озеленению и в других населенных пунктах, в том числе там, где ландшафт пострадал в результате боевых действий. Глава ДНР подчеркнул, что к работе подключатся регионы-шефы.
https://ria.ru/20250204/dokumenty-1997313659.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы

Пушилин: в ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе озеленят улицы к 80-летию Победы с учетом особенностей климата.
"Особое внимание этой весной уделим озеленению республики - к 80-летию Победы все улицы планируем привести в порядок... Поручил министру природных ресурсов и экологии ДНР Алексею Шебалкову разработать план работ по озеленению республики, особенно внимательно составить список рекомендуемых пород деревьев с учетом особенностей климата", - написал Пушилин в Telegram–канале.
По его словам, учитывать будут региональные особенности. "Донецк должен повышать статус города миллиона роз", - также написал Пушилин.
Уделят внимание озеленению и в других населенных пунктах, в том числе там, где ландшафт пострадал в результате боевых действий. Глава ДНР подчеркнул, что к работе подключатся регионы-шефы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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