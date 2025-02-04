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В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы
В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы - РИА Новости, 04.02.2025
В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе озеленят улицы к 80-летию Победы с учетом особенностей климата. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:54:00+03:00
2025-02-04T15:54:00+03:00
2025-02-04T15:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
денис пушилин
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе озеленят улицы к 80-летию Победы с учетом особенностей климата. "Особое внимание этой весной уделим озеленению республики - к 80-летию Победы все улицы планируем привести в порядок... Поручил министру природных ресурсов и экологии ДНР Алексею Шебалкову разработать план работ по озеленению республики, особенно внимательно составить список рекомендуемых пород деревьев с учетом особенностей климата", - написал Пушилин в Telegram–канале. По его словам, учитывать будут региональные особенности. "Донецк должен повышать статус города миллиона роз", - также написал Пушилин. Уделят внимание озеленению и в других населенных пунктах, в том числе там, где ландшафт пострадал в результате боевых действий. Глава ДНР подчеркнул, что к работе подключатся регионы-шефы.
https://ria.ru/20250204/dokumenty-1997313659.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
В ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы
Пушилин: в ДНР к 80-летию Победы озеленят улицы