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Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус - РИА Новости, 04.02.2025
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус
Пять детей, госпитализированных после обстрела ВСУ школьного автобуса в Запорожской области, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:40:00+03:00
2025-02-04T10:40:00+03:00
2025-02-04T10:53:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пять детей, госпитализированных после обстрела ВСУ школьного автобуса в Запорожской области, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.Во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всем оказана медицинская помощь. По словам Балицкого, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих."В результате обстрела украинскими нацистами школьного автобуса в Запорожской области пострадали 6 человек, в том числе 5 детей. Все они госпитализированы. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, пятеро детей в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997249044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус
Пострадавшие при атаке ВСУ на автобус дети находятся в состоянии средней тяжести