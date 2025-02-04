https://ria.ru/20250204/deti-1997254070.html

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус - РИА Новости, 04.02.2025

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус

Пять детей, госпитализированных после обстрела ВСУ школьного автобуса в Запорожской области, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:40:00+03:00

2025-02-04T10:40:00+03:00

2025-02-04T10:53:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пять детей, госпитализированных после обстрела ВСУ школьного автобуса в Запорожской области, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.Во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всем оказана медицинская помощь. По словам Балицкого, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих."В результате обстрела украинскими нацистами школьного автобуса в Запорожской области пострадали 6 человек, в том числе 5 детей. Все они госпитализированы. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, пятеро детей в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20250204/avtobus-1997249044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)