https://ria.ru/20250204/deputat-1997234236.html

В Госдуме попросили дать волонтерам доступ в заповедник "Утриш"

В Госдуме попросили дать волонтерам доступ в заповедник "Утриш" - РИА Новости, 04.02.2025

В Госдуме попросили дать волонтерам доступ в заповедник "Утриш"

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:11:00+03:00

2025-02-04T09:11:00+03:00

2025-02-04T10:07:00+03:00

черное море

краснодарский край

новороссийск

александр козлов (глава минприроды)

госдума рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой дать волонтерам доступ в заповедник "Утриш" для оказания помощи по очистке побережья и спасению птиц, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас информировать меня о мерах, предпринимаемых на территории государственного природного заповедника "Утриш" по очистке побережья и спасению птиц. А также, при необходимости, предоставить волонтерам доступ для оказания содействия в этих работах", - сказано в обращении. В документе отмечается, что в Краснодарском крае все побережье от Новороссийска до Сочи пострадало от разлива нефтепродуктов, и тысячи волонтеров и спасателей занимаются очисткой берегов Черного моря от мазута. По словам депутата Госдумы, на территории Краснодарского края было обнаружено более 7,3 тысячи птиц, пострадавших от мазута, из которых более 4,1 тысячи погибли, а также в результате разлива пострадала территория государственного природного заповедника "Утриш", но доступ на территорию заповедника остается ограниченным, и волонтерам удалось попасть на территорию заповедника при сопровождении только дважды - 1 и 5 января. В обращении сообщается, что на заседании волонтерских штабов Анапы и Тамани, состоявшемся 28 января, обсуждался вопрос о возможности допуска на территорию заповедника "Утриш" для проведения полного обследования береговой линии, и волонтеры-ловцы птиц готовы оказать необходимую помощь в устранении последствий разлива, а именно в очистке береговой линии и спасении пострадавших птиц. "Нельзя бросать природу в беде. Запросили у ведомства информацию, что конкретно делается в заповеднике "Утриш" для очистки побережья и спасения птиц. А также просим подумать над тем, чтобы все-таки пустить волонтёров. Ведь они действительно хотят помочь. Это дорогого стоит, позвольте им это сделать", - рассказал РИА Новости Гусев. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.

https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html

https://ria.ru/20241226/mazut-1991419598.html

https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html

черное море

краснодарский край

новороссийск

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черное море, краснодарский край, новороссийск, александр козлов (глава минприроды), госдума рф, происшествия