СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского
СК завершил расследование дела о фиктивном трудоустройстве в академию Можайского
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела о хищениях на фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.
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"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего профессора Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Минобороны России Кирилла Цветкова и иных работников академии. Они обвиняются в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статья 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
СК установил, что в 2021-2023 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа академия заключила контракты с предприятиями на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. В этот период Цветков с подельниками организовали фиктивное трудоустройство в академию более 150 человек и похитили их заработную плату, причинив тем самым ущерб государству в особо крупном размере.
"В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых - автомобили, денежные средства и объекты недвижимости – судом наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей", - добавили в ГВСУ СК.
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