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СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского - РИА Новости, 04.02.2025
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12:56 04.02.2025 (обновлено: 13:05 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/delo-1997291479.html
СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского
СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского - РИА Новости, 04.02.2025
СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского
Завершено расследование дела о хищениях на фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского Минобороны России,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:56:00+03:00
2025-02-04T13:05:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
военно-космическая академия имени а. ф. можайского
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела о хищениях на фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего профессора Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Минобороны России Кирилла Цветкова и иных работников академии. Они обвиняются в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статья 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.СК установил, что в 2021-2023 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа академия заключила контракты с предприятиями на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. В этот период Цветков с подельниками организовали фиктивное трудоустройство в академию более 150 человек и похитили их заработную плату, причинив тем самым ущерб государству в особо крупном размере."В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых - автомобили, денежные средства и объекты недвижимости – судом наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей", - добавили в ГВСУ СК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), военно-космическая академия имени а. ф. можайского
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского
СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского

СК завершил расследование дела о фиктивном трудоустройстве в академию Можайского

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела о хищениях на фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ.
«
"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего профессора Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Минобороны России Кирилла Цветкова и иных работников академии. Они обвиняются в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статья 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
СК установил, что в 2021-2023 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа академия заключила контракты с предприятиями на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. В этот период Цветков с подельниками организовали фиктивное трудоустройство в академию более 150 человек и похитили их заработную плату, причинив тем самым ущерб государству в особо крупном размере.
"В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых - автомобили, денежные средства и объекты недвижимости – судом наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей", - добавили в ГВСУ СК.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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