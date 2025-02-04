https://ria.ru/20250204/delo-1997291479.html

СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского

СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского - РИА Новости, 04.02.2025

СК завершил расследование хищений в Военно-космической академии Можайского

Завершено расследование дела о хищениях на фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского Минобороны России,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:56:00+03:00

2025-02-04T12:56:00+03:00

2025-02-04T13:05:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

военно-космическая академия имени а. ф. можайского

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела о хищениях на фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего профессора Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Минобороны России Кирилла Цветкова и иных работников академии. Они обвиняются в мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статья 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.СК установил, что в 2021-2023 годах в ходе выполнения государственного оборонного заказа академия заключила контракты с предприятиями на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. В этот период Цветков с подельниками организовали фиктивное трудоустройство в академию более 150 человек и похитили их заработную плату, причинив тем самым ущерб государству в особо крупном размере."В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых - автомобили, денежные средства и объекты недвижимости – судом наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей", - добавили в ГВСУ СК.

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), военно-космическая академия имени а. ф. можайского