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В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета - РИА Новости, 04.02.2025
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:47 04.02.2025 (обновлено: 17:16 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/deboshir-1997351057.html
В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета - РИА Новости, 04.02.2025
В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета
Полицейские задержали 64-летнего мужчину, летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи и устроившего дебош на борту самолета, решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:47:00+03:00
2025-02-04T17:16:00+03:00
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происшествия
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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 64-летнего мужчину, летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи и устроившего дебош на борту самолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по Южному федеральному округу. Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на кадрах мужчина, предположительно, размахивает ножом с требованием к бортпроводнику принести водки и вина. По данным правоохранителей, в полицию от диспетчера международного аэропорта Сочи пришло сообщение, что агрессивный пассажир рейса из Нижнего Новгорода оскорбляет бортпроводников "и чем-то размахивает", игнорируя замечания экипажа борта. "После того как воздушное судно приземлилось, сотрудники специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка транспортной полиции задержали нарушителя и доставили его в отдел внутренних дел. Им оказался 64-летний житель Нижегородской области. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в полиции. В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а собранные материалы направили в суд Адлерского района. "Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя общественного порядка уголовного дела о хулиганстве – по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого им противоправного деяния", - добавили в полиции.
https://ria.ru/20241228/samolet-1991858762.html
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происшествия, нижний новгород, сочи, россия
Туризм, Происшествия, Нижний Новгород, Сочи, Россия
В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета

В Сочи задержали летевшего рейсом из Нижнего Новгорода 64-летнего дебошира

© Кадр видео из соцсетейМужчина устроил дебош на борту самолета
Мужчина устроил дебош на борту самолета - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина устроил дебош на борту самолета
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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 64-летнего мужчину, летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи и устроившего дебош на борту самолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по Южному федеральному округу.
Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на кадрах мужчина, предположительно, размахивает ножом с требованием к бортпроводнику принести водки и вина.
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По данным правоохранителей, в полицию от диспетчера международного аэропорта Сочи пришло сообщение, что агрессивный пассажир рейса из Нижнего Новгорода оскорбляет бортпроводников "и чем-то размахивает", игнорируя замечания экипажа борта.
«
"После того как воздушное судно приземлилось, сотрудники специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка транспортной полиции задержали нарушителя и доставили его в отдел внутренних дел. Им оказался 64-летний житель Нижегородской области. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в полиции.
В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а собранные материалы направили в суд Адлерского района.
"Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя общественного порядка уголовного дела о хулиганстве – по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого им противоправного деяния", - добавили в полиции.
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