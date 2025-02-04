https://ria.ru/20250204/deboshir-1997351057.html

В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета

В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета - РИА Новости, 04.02.2025

В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета

Полицейские задержали 64-летнего мужчину, летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи и устроившего дебош на борту самолета, решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:47:00+03:00

2025-02-04T16:47:00+03:00

2025-02-04T17:16:00+03:00

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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 64-летнего мужчину, летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи и устроившего дебош на борту самолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по Южному федеральному округу. Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на кадрах мужчина, предположительно, размахивает ножом с требованием к бортпроводнику принести водки и вина. По данным правоохранителей, в полицию от диспетчера международного аэропорта Сочи пришло сообщение, что агрессивный пассажир рейса из Нижнего Новгорода оскорбляет бортпроводников "и чем-то размахивает", игнорируя замечания экипажа борта. "После того как воздушное судно приземлилось, сотрудники специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка транспортной полиции задержали нарушителя и доставили его в отдел внутренних дел. Им оказался 64-летний житель Нижегородской области. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в полиции. В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а собранные материалы направили в суд Адлерского района. "Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя общественного порядка уголовного дела о хулиганстве – по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого им противоправного деяния", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20241228/samolet-1991858762.html

https://ria.ru/20241108/debosh-1982635007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, сочи, россия