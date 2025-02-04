В Сочи задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Сочи задержали летевшего рейсом из Нижнего Новгорода 64-летнего дебошира
© Кадр видео из соцсетейМужчина устроил дебош на борту самолета
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина устроил дебош на борту самолета
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СОЧИ, 4 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 64-летнего мужчину, летевшего из Нижнего Новгорода в Сочи и устроившего дебош на борту самолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по Южному федеральному округу.
Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на кадрах мужчина, предположительно, размахивает ножом с требованием к бортпроводнику принести водки и вина.
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По данным правоохранителей, в полицию от диспетчера международного аэропорта Сочи пришло сообщение, что агрессивный пассажир рейса из Нижнего Новгорода оскорбляет бортпроводников "и чем-то размахивает", игнорируя замечания экипажа борта.
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"После того как воздушное судно приземлилось, сотрудники специализированного подразделения по обеспечению общественного порядка транспортной полиции задержали нарушителя и доставили его в отдел внутренних дел. Им оказался 64-летний житель Нижегородской области. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, где было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в полиции.
В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а собранные материалы направили в суд Адлерского района.
"Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя общественного порядка уголовного дела о хулиганстве – по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого им противоправного деяния", - добавили в полиции.
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