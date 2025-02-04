https://ria.ru/20250204/davlenie-1997307270.html

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 04.02.2025

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве к субботе впервые в истории поднимется до 775-777 миллиметров ртутного столба из-за антициклона с востока, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:54:00+03:00

2025-02-04T13:54:00+03:00

2025-02-04T13:54:00+03:00

общество

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве к субботе впервые в истории поднимется до 775-777 миллиметров ртутного столба из-за антициклона с востока, сообщил РИА Новости во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, антициклон, который сейчас хорошо выражен над азиатской частью России, в ближайшие дни будет распространять свое влияние на запад, гребень высокого давления сейчас переваливает через Урал и устанавливается над европейской территорией России. Вильфанд отметил, что такое явление бывает редко. "Уже сегодня давление выше нормы на 8-10 миллиметров ртутного столба, и дальше каждый день давление будет повышаться примерно на 5 миллиметров ртутного столба. Максимум прогнозируется в субботу – 775-777 миллиметров ртутного столба", - сказал метеоролог. Он отметил, что это будет рекорд не только для февраля - такого высокого давления в Москве не было вообще за всю историю метеонаблюдений с 1879 года.

https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода