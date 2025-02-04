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Число пострадавших в авиакатастрофе в Филадельфии возросло до 24 человек

Число пострадавших в авиакатастрофе в Филадельфии возросло до 24 человек - РИА Новости, 04.02.2025

Число пострадавших в авиакатастрофе в Филадельфии возросло до 24 человек

Число пострадавших в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, произошедшего 1 февраля, возросло до 24 человек, сообщили власти... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:00:00+03:00

2025-02-04T10:00:00+03:00

2025-02-04T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате крушения медицинского борта в американском городе Филадельфия, произошедшего 1 февраля, возросло до 24 человек, сообщили власти города. Ранее мэр города Шерелл Паркер заявила, что в результате авиакатастрофы погибли семь человек, 19 человек пострадали. "В общей сложности 24 человека пострадали в катастрофе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте города Филадельфии. Отмечается, что четверо пострадавших до сих пор в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Борт Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени 31 января (02.30 1 февраля мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Как заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум, все они погибли. Как сообщил представитель компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд, самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Ранее компания подтвердила, что борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. По данным телеканала Fox News, уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров.

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996752363.html

https://ria.ru/20250201/filadelfiya-1996749124.html

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