https://ria.ru/20250204/chinovnitsa-1997324811.html

Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась

Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась - РИА Новости, 04.02.2025

Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре сообщила РИА Новости, что ушла с должности РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:09:00+03:00

2025-02-04T15:09:00+03:00

2025-02-04T15:26:00+03:00

россия

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997328626_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_75ad006c6991847c180e83b692fb2fdd.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре сообщила РИА Новости, что ушла с должности по собственному желанию. "Да, так и есть (покинула должность - ред.). По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу", - сказала Агре. Ранее она заявила, что детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, также она предложила подумать о проведении школьных дискотек. Минпросвещения РФ, в свою очередь, заявило, что не работает над проектами, связанными с демографией.

https://ria.ru/20241003/putin-1976215682.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)