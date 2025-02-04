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Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась
Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась - РИА Новости, 04.02.2025
Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась
Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре сообщила РИА Новости, что ушла с должности РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:09:00+03:00
2025-02-04T15:09:00+03:00
2025-02-04T15:26:00+03:00
россия
образование - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре сообщила РИА Новости, что ушла с должности по собственному желанию. "Да, так и есть (покинула должность - ред.). По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу", - сказала Агре. Ранее она заявила, что детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, также она предложила подумать о проведении школьных дискотек. Минпросвещения РФ, в свою очередь, заявило, что не работает над проектами, связанными с демографией.
https://ria.ru/20241003/putin-1976215682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась
Выступавшая за дискотеки в школах чиновница Минпросвещения Агре ушла с должности