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Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась - РИА Новости, 04.02.2025
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15:09 04.02.2025 (обновлено: 15:26 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/chinovnitsa-1997324811.html
Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась
Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась - РИА Новости, 04.02.2025
Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась
Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре сообщила РИА Новости, что ушла с должности РИА Новости, 04.02.2025
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россия
образование - общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре сообщила РИА Новости, что ушла с должности по собственному желанию. "Да, так и есть (покинула должность - ред.). По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу", - сказала Агре. Ранее она заявила, что детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, также она предложила подумать о проведении школьных дискотек. Минпросвещения РФ, в свою очередь, заявило, что не работает над проектами, связанными с демографией.
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россия, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Образование - Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Чиновница Минпросвещения, выступавшая за дискотеки в школах, уволилась

Выступавшая за дискотеки в школах чиновница Минпросвещения Агре ушла с должности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаталья Агре
Наталья Агре - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре сообщила РИА Новости, что ушла с должности по собственному желанию.
«
"Да, так и есть (покинула должность - ред.). По собственному желанию... Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу", - сказала Агре.
Ранее она заявила, что детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, также она предложила подумать о проведении школьных дискотек.
Минпросвещения РФ, в свою очередь, заявило, что не работает над проектами, связанными с демографией.
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РоссияОбразование - ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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