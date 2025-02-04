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В Британии отзовут 120 тысяч единиц бронежилетов из-за брака - РИА Новости, 04.02.2025
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11:20 04.02.2025 (обновлено: 11:25 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/britanija-1997261546.html
В Британии отзовут 120 тысяч единиц бронежилетов из-за брака
В Британии отзовут 120 тысяч единиц бронежилетов из-за брака - РИА Новости, 04.02.2025
В Британии отзовут 120 тысяч единиц бронежилетов из-за брака
Министерство обороны Великобритании в срочном порядке отзывает 120 тысяч единиц бронежилетов типа ECBA из-за обнаруженных микротрещин, сообщает во вторник... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:20:00+03:00
2025-02-04T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании в срочном порядке отзывает 120 тысяч единиц бронежилетов типа ECBA из-за обнаруженных микротрещин, сообщает во вторник газета Guardian. "(Парламентский заместитель министра обороны во вооруженным силам - ред.) Люк Поллард... написал в конце прошлой недели начальникам подразделений, чтобы распорядиться о срочной замене легкой брони", - сказано в статье. Бронежилеты ECBA были введены на вооружение более 30 лет назад, на уровне сердца спереди и сзади в них расположена защитная пластина. Как напоминает издание, броня не пользовалась популярностью среди британских военных в Ираке и Афганистане из-за ограниченной защиты, однако благодаря легкому весу она осталась на вооружении на флоте, в гвардейских войсках и используется на тренировках. Устаревающие комплекты планировалось заменить еще в 2023 году, однако в целях экономии прошлое правительство консерваторов отложило срок на четыре года. "Совершенно очевидно, что недопустимо, чтобы кто-либо из личного состава наших вооруженных сил беспокоился о качестве такого базового защитного оборудования", - говорится в письме Полларда. Как пишет Guardian, каждая десятая пластина комплекта ECBA считается бракованной. После отзыва пластины протестируют на пригодность к дальнейшему использованию и в положительном случае вернут на вооружение. Так власти надеются провести замену защитных комплектов без дополнительных затрат.
https://ria.ru/20241222/britaniya-1990668200.html
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в мире, великобритания, ирак, афганистан
В мире, Великобритания, Ирак, Афганистан
В Британии отзовут 120 тысяч единиц бронежилетов из-за брака

Guardian: Минобороны Британии отзывает 120 тысяч бронежилетов из-за брака

© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании в срочном порядке отзывает 120 тысяч единиц бронежилетов типа ECBA из-за обнаруженных микротрещин, сообщает во вторник газета Guardian.
"(Парламентский заместитель министра обороны во вооруженным силам - ред.) Люк Поллард... написал в конце прошлой недели начальникам подразделений, чтобы распорядиться о срочной замене легкой брони", - сказано в статье.
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Бронежилеты ECBA были введены на вооружение более 30 лет назад, на уровне сердца спереди и сзади в них расположена защитная пластина. Как напоминает издание, броня не пользовалась популярностью среди британских военных в Ираке и Афганистане из-за ограниченной защиты, однако благодаря легкому весу она осталась на вооружении на флоте, в гвардейских войсках и используется на тренировках.
Устаревающие комплекты планировалось заменить еще в 2023 году, однако в целях экономии прошлое правительство консерваторов отложило срок на четыре года.
"Совершенно очевидно, что недопустимо, чтобы кто-либо из личного состава наших вооруженных сил беспокоился о качестве такого базового защитного оборудования", - говорится в письме Полларда.
Как пишет Guardian, каждая десятая пластина комплекта ECBA считается бракованной. После отзыва пластины протестируют на пригодность к дальнейшему использованию и в положительном случае вернут на вооружение. Так власти надеются провести замену защитных комплектов без дополнительных затрат.
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