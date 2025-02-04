https://ria.ru/20250204/borisenko-1997107168.html

Георгий Борисенко: многие египтяне с удовольствием учат русский язык

Георгий Борисенко: многие египтяне с удовольствием учат русский язык - РИА Новости, 04.02.2025

Георгий Борисенко: многие египтяне с удовольствием учат русский язык

В преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Египте Георгий Борисенко дал интервью РИА Новости, в ходе которого отметил доброе отношение египтян к... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:00:00+03:00

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В преддверии Дня дипломатического работника посол РФ в Египте Георгий Борисенко дал интервью РИА Новости, в ходе которого отметил доброе отношение египтян к России и обратил внимание на то, что российская сторона остается ведущим и надежным поставщиком пшеницы на египетский рынок. Также дипломат рассказал о масштабах строительства первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", в котором участвует госкорпорация "Росатом".– Георгий Евгеньевич, как складываются отношения между Россией и Египтом на нынешнем этапе? Можно ли говорить о том, что БРИКС придал какой-то импульс их развитию?– Отношения складываются уверенно и успешно. Конечно, вступление Египта в БРИКС с 1 января 2024 года дало новый импульс их развитию, в том числе потому, что Россия являлась председателем БРИКС в 2024 году, и одной из главных целей российского председательства стало именно вовлечение новых членов в те форматы сотрудничества, которые ранее сложились в БРИКС, а также, естественно, углубление взаимодействия на всех направлениях.Можно констатировать, что Египет активно втянулся в работу БРИКС и участвует практически во всех форматах взаимодействия в рамках этой организации. Это, безусловно, расширяет палитру наших связей, поскольку в БРИКС существует огромное множество различных направлений сотрудничества. Это уплотняет как наше взаимодействие во многостороннем формате, так и наши двухсторонние связи. Поэтому мы смотрим с оптимизмом на развитие отношений с Египтом.В рамках БРИКС мы активно работаем над созданием новых платежных механизмов. Египет в полной мере участвует в этих процессах, поскольку тоже заинтересован в развитии своей внешней торговли. Те сложности с нехваткой твердой валюты, которые испытывал Египет в последние годы, этому мешают, поэтому здесь есть интерес к использованию альтернативных валют, в том числе национальных.– Какие основные мероприятия с участием двух стран запланированы в этом году?– На этот год запланировано проведение очередной 15-й сессии Российско-египетской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Конкретные сроки пока уточняются. С нашей стороны комиссию возглавляет министр промышленности и торговли Антон Алиханов, с египетской стороны – глава нового министерства инвестиций и внешней торговли Хасан аль-Хатыб. Мы будем принимать в России заседание этой комиссии, поэтому ожидаем приезд министра аль-Хатыба в нашу страну для проведения этого мероприятия.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси так же, как лидеры других стран БРИКС и многих других государств, приглашен на торжества в Москве 9 мая по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Мы надеемся, что приглашение будет принято, и будем очень рады приветствовать президента Египта в нашей стране. В октябре прошлого года он был в Казани на саммите БРИКС. Также в России во время российского председательства в БРИКС побывали 12 египетских министров и множество других официальных лиц, которые принимали участие в более чем 200 мероприятиях, состоявшихся в нашей стране.– Какова ситуация с авиасообщением между Россией и Египтом? Возможно ли увеличение числа рейсов между нашими странами?– В целом можно сказать, что авиасообщение между Россией и Египтом является устойчивым и прямым. Порядка 20 рейсов в день выполняется между нашими странами. Из России летают напрямую в три египетских аэропорта – Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Сохраняется устойчивый поток российских туристов в Египет, особенно много их в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Прилетают также в Каир, чтобы осматривать достопримечательности, и ездят в другие регионы Египта, где тоже очень много разных исторических и культурных объектов. Египетские авиакомпании тоже выполняют рейсы между нашими странами. Конечно, мы работаем над тем, чтобы частота рейсов еще больше увеличивалась с учетом большого интереса со стороны российских граждан к поездкам в Египет, а также со стороны египтян к посещению России.– Есть ли уже официальные данные по числу российских туристов, которые посетили Египет в прошлом году? Растет ли их количество?– Ориентировочно, самые первые цифры, которые озвучивались египетским министерством туризма, это примерно 1,6 миллиона человек. Увеличение есть по сравнению с прошлым годом, но пока еще далеко до цифр 2014 года, когда было 3,3 миллиона человек.– Ранее вы упоминали высокие показатели поставок российской пшеницы в Египте. Можно ли говорить, что они идут стабильно и устойчиво?– Россия остается ведущим и надежным поставщиком пшеницы на египетский рынок. За 2024 год, по предварительным данным, наша страна поставила в Египет более девяти миллионов тонн пшеницы, что покрывает более 75% потребностей Египта в импорте данного вида зерна. Россия является надежным поставщиком, несмотря на все попытки Запада с 2022 года заблокировать российский аграрный экспорт. Запад пытался перерубить маршруты поставки нашего зерна и другой аграрной продукции, однако у него это не вышло, и мы нашли варианты взаимодействия с партнерами в Египте и других странах без участия западных судоходных компаний, страховых агентств и банков, которым правительства запретили взаимодействовать с нами.Да, поставки идут стабильно и устойчиво. Египтяне привыкли к российскому зерну и хорошо его знают. Большая часть лепешек, которые здесь отпускаются для малоимущего населения, производится из российского зерна. Также оно используется и в кондитерском производстве, и в других целях.– В прошлом году состоялось знаменательное событие для двух стран – начало строительства четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте при участии президента России Владимира Путина и египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси. Как сейчас обстоит дело со строительством?– Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет строго по графику. Сейчас в процессе сооружения находятся все четыре энергоблока. Начались завоз и монтаж оборудования, которое производится в России и некоторых других странах. На данный момент "Эль-Дабаа" – самая крупная атомная стройка в мире. На ней работают тысячи российских специалистов и десятки тысяч египтян. Мы ожидаем, что, если все пойдет как запланировано, то атомная электростанция должна полностью вступить в строй до конца февраля 2030 года, хотя мы видим попытки Запада помешать этому путем санкций против "Росатома".– Как развивается сотрудничество двух стран в сфере культуры?– Россия является одной из ведущих стран, куда молодые египтяне едут за получением высшего образования. В российских университетах учатся тысячи египетских юношей и девушек. По возвращении в Египет они в определенной мере становятся носителями российской культуры, поскольку впитывают ее, так же, как и русский язык, в годы обучения. Контакты между нашими обществами и людьми постоянно уплотняются. Этому способствуют и большие масштабы российского туризма в Египет.По культурной линии увеличивается число гастролей российских коллективов в Египет. В частности, в прошлом году сюда приезжали молодые музыкальные таланты и известные балетные труппы. Египетская публика тепло встречает наши коллективы и с большим интересом относится к культурной жизни в самой России. Наши художники тоже активно посещают Египет. Так что сфера культуры имеет большой потенциал для развития и упрочения связей между нашими странами.– Как вы считаете, можно ли говорить о том, что в Египте растет интерес к изучению русского языка?– Да, многие египтяне с удовольствием учат русский язык. Это обусловлено и тем, что здесь превалирует доброе отношение к нашей стране. Молодые люди впитывают его от своих родителей, бабушек и дедушек, поскольку здесь хорошо помнят времена тесного союзничества наших стран при президентстве Гамаля Абдель Насера. За последние десять лет мы сделали новый рывок в углублении нашего взаимодействия благодаря плотному взаимодействию и доверию между президентами России и Египта. Египтяне с огромным уважением относятся к российскому президенту и, можно сказать, тянутся к российской культуре и интересуются российской историей и в целом жизнью в России. Тысячи молодых египтян изучают сейчас русский язык. В 16 египетских университетах существуют кафедры русского языка. Кроме того, действуют отдельные курсы в разных городах – крупнейшие из них на базе Русских домов в Каире и Александрии. В российской общине Египта, насчитывающей более 35 тысяч человек, действуют средние школы, две из них аккредитованы нашим министерством просвещения, и, как мы надеемся, получат возможность проведения ОГЭ и ЕГЭ.– Как протекает сотрудничество между Россией и Египтом в сфере нефти и газа? Планируются ли какие-то проекты в будущем?– В Египте работают три крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл" и "Зарубежнефть". "Роснефть" является партнером итальянской компании Eni на крупнейшем египетском газовом месторождении "Зохр" на шельфе Средиземного моря. "Лукойл" и "Зарубежнефть" ведут разработки в разных частях Египта, считают концессии перспективными и в целом настроены на дальнейшую тесную кооперацию с египетскими партнерами. Точно также имеется большой интерес со стороны властей Египта.

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египет, россия, в мире, международные отношения, интервью