https://ria.ru/20250204/blinovskaya-1997266216.html

Юрист рассказала о сложностях с продажей имущества Блиновской

Юрист рассказала о сложностях с продажей имущества Блиновской - РИА Новости, 04.02.2025

Юрист рассказала о сложностях с продажей имущества Блиновской

Продать имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской, признанной банкротом, будет сложно, заявила представитель арбитражного управляющего. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:29:00+03:00

2025-02-04T11:29:00+03:00

2025-02-04T11:29:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Продать имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской, признанной банкротом, будет сложно, заявила представитель арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий должна оценить имущество должника, организовать его продажу с торгов и вырученные деньги направить кредиторам. "Будут сложности с реализацией имущества Блиновской. Так, например автомобиль Lamborghini находился в лизинге, компания-лизингодатель разрывает контракт из-за неуплаты, машина ей больше не принадлежит", - сказала юрист на заседании 9-го Арбитражного апелляционного суда. Изначально Блиновская сама из СИЗО подала заявление о признании банкротом, но в ходе судебного разбирательства передумала и просила отложить решение, чтобы погасить долги за счет арестованного имущества. Суд не пошел ей навстречу, решение было обжаловано, но сегодня апелляционный суд признал его законным. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления трех кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ - около 270 миллионов, от Сбербанка два требования на 8 и 13 миллионов рублей. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, елена блиновская, lamborghini, россия