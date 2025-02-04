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Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным - РИА Новости, 04.02.2025
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10:35 04.02.2025 (обновлено: 15:05 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/blinovskaya-1997252618.html
Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным
Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным - РИА Новости, 04.02.2025
Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным
Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:35:00+03:00
2025-02-04T15:05:00+03:00
елена блиновская
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения", — огласила решение одна из судей коллегии.На заседании юрист Иван Морозов настаивал, что имущества "королевы марафонов" достаточно, чтобы погасить все претензии кредиторов, но суд этого не учел и принял решение о банкротстве. Представитель налоговой, в свою очередь, указал, что Блиновская содержится под стражей и у нее нет источника дохода. По его мнению, погасить такой долг без банкротства невозможно.Изначально она сама из СИЗО подала заявление о признании банкротом, но во время судебного разбирательства передумала и просила отложить решение, чтобы погасить долги за счет арестованного имущества. Суд не пошел ей навстречу. В итоге решение обжаловали и сама Блиновская, и ее супруг.Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления трех кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ — около 270 миллионов, от Сбербанка два требования — на восемь миллионов и 13 миллионов рублей.ФНС ранее проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что его клиентка погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности.Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском районном суде Москвы.
https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html
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елена блиновская, происшествия, россия, москва
Елена Блиновская, Происшествия, Россия, Москва
Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным

Арбитраж отказался отменить решение о банкротстве королевы марафонов Блиновской

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения", — огласила решение одна из судей коллегии.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
13 ноября 2024, 11:33
На заседании юрист Иван Морозов настаивал, что имущества "королевы марафонов" достаточно, чтобы погасить все претензии кредиторов, но суд этого не учел и принял решение о банкротстве. Представитель налоговой, в свою очередь, указал, что Блиновская содержится под стражей и у нее нет источника дохода. По его мнению, погасить такой долг без банкротства невозможно.
Изначально она сама из СИЗО подала заявление о признании банкротом, но во время судебного разбирательства передумала и просила отложить решение, чтобы погасить долги за счет арестованного имущества. Суд не пошел ей навстречу. В итоге решение обжаловали и сама Блиновская, и ее супруг.
Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления трех кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ — около 270 миллионов, от Сбербанка два требования — на восемь миллионов и 13 миллионов рублей.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
16 января, 14:32
ФНС ранее проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что его клиентка погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском районном суде Москвы.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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