https://ria.ru/20250204/blinovskaya-1997252618.html

Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным

Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным - РИА Новости, 04.02.2025

Суд признал решение о банкротстве Блиновской законным

Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:35:00+03:00

2025-02-04T10:35:00+03:00

2025-02-04T15:05:00+03:00

елена блиновская

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отказался отменить решение о признании банкротом "королевы марафонов" Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оставить решение первой инстанции о признании Блиновской несостоятельной (банкротом) без изменения", — огласила решение одна из судей коллегии.На заседании юрист Иван Морозов настаивал, что имущества "королевы марафонов" достаточно, чтобы погасить все претензии кредиторов, но суд этого не учел и принял решение о банкротстве. Представитель налоговой, в свою очередь, указал, что Блиновская содержится под стражей и у нее нет источника дохода. По его мнению, погасить такой долг без банкротства невозможно.Изначально она сама из СИЗО подала заявление о признании банкротом, но во время судебного разбирательства передумала и просила отложить решение, чтобы погасить долги за счет арестованного имущества. Суд не пошел ей навстречу. В итоге решение обжаловали и сама Блиновская, и ее супруг.Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления трех кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России — в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ — около 270 миллионов, от Сбербанка два требования — на восемь миллионов и 13 миллионов рублей.ФНС ранее проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что его клиентка погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности.Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском районном суде Москвы.

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

елена блиновская, происшествия, россия, москва