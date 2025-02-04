https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997353893.html

В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя

В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя - РИА Новости, 04.02.2025

В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя

Два мирных жителя Горловки ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:04:00+03:00

2025-02-04T17:04:00+03:00

2025-02-04T17:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Два мирных жителя Горловки ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате удара БПЛА украинских террористов по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины фиксировали атаку ударным дроном-камикадзе в 16.10. Отмечались также пуски семи снарядов калибром 155 миллиметров с 14.30 до 14.45 по Никитовскому и центрально-городскому районам, два из них были кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия