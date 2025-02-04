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В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997353893.html
В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя
В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя - РИА Новости, 04.02.2025
В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя
Два мирных жителя Горловки ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:04:00+03:00
2025-02-04T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Два мирных жителя Горловки ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате удара БПЛА украинских террористов по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины фиксировали атаку ударным дроном-камикадзе в 16.10. Отмечались также пуски семи снарядов калибром 155 миллиметров с 14.30 до 14.45 по Никитовскому и центрально-городскому районам, два из них были кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя

Мэр Приходько: два мирных жителя Горловки ранены при ударе БПЛА по автомобилю

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Два мирных жителя Горловки ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате удара БПЛА украинских террористов по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины фиксировали атаку ударным дроном-камикадзе в 16.10. Отмечались также пуски семи снарядов калибром 155 миллиметров с 14.30 до 14.45 по Никитовскому и центрально-городскому районам, два из них были кассетные.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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