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В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя
В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя - РИА Новости, 04.02.2025
В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя
Два мирных жителя Горловки ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:04:00+03:00
2025-02-04T17:04:00+03:00
2025-02-04T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Два мирных жителя Горловки ранены в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате удара БПЛА украинских террористов по гражданскому автомобилю в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины фиксировали атаку ударным дроном-камикадзе в 16.10. Отмечались также пуски семи снарядов калибром 155 миллиметров с 14.30 до 14.45 по Никитовскому и центрально-городскому районам, два из них были кассетные. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке при ударе украинского дрона получили ранения два мирных жителя
Мэр Приходько: два мирных жителя Горловки ранены при ударе БПЛА по автомобилю