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Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2025
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16:16 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997340437.html
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2025
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:16:00+03:00
2025-02-04T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пункт временной дислокации подразделения ВСУ, замаскированный в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на вражеский ПВД. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении. Минобороны также опубликовало кадры уничтожения ПВД, на которых дрон влетает внутрь блиндажа.
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60
Блиндаж ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области, запустив FPV-дрон точно внутрь постройки, сообщили в Минобороны России.
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РИА Новости
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Расчет FPV-дрона "Севера" уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пункт временной дислокации подразделения ВСУ, замаскированный в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на вражеский ПВД. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.
Минобороны также опубликовало кадры уничтожения ПВД, на которых дрон влетает внутрь блиндажа.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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