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Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2025

Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:16:00+03:00

2025-02-04T16:16:00+03:00

2025-02-04T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пункт временной дислокации подразделения ВСУ, замаскированный в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на вражеский ПВД. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении. Минобороны также опубликовало кадры уничтожения ПВД, на которых дрон влетает внутрь блиндажа.

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Блиндаж ВСУ в Харьковской области Бойцы "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области, запустив FPV-дрон точно внутрь постройки, сообщили в Минобороны России. 2025-02-04T16:16 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф