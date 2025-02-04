https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997340437.html
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.02.2025
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:16:00+03:00
2025-02-04T16:16:00+03:00
2025-02-04T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997338525_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dab21e32054e06179a8b2b4e63b9acab.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пункт временной дислокации подразделения ВСУ, замаскированный в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на вражеский ПВД. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в ПВД подразделения ВСУ", - говорится в сообщении. Минобороны также опубликовало кадры уничтожения ПВД, на которых дрон влетает внутрь блиндажа.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997338525_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15325e5991e775453f00056129b5fa4f.jpg
Блиндаж ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" уничтожили блиндаж ВСУ в Харьковской области, запустив FPV-дрон точно внутрь постройки, сообщили в Минобороны России.
2025-02-04T16:16
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
Расчет FPV-дрона "Севера" уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области