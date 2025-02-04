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В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 04.02.2025 (обновлено: 17:43 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997233930.html
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.02.2025
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие
В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, водитель и пять детей получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:10:00+03:00
2025-02-04T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, водитель и пять детей получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения", — написал глава региона. Балицкий уточнил, что водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Его решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.Всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих. Всем детям оказали медицинскую помощь, с ними работают психологи. Пятерых отправили в больницу на дообследование.Как уточнили в Минздраве России, пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель — в тяжелом. Врачи запланировали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.Балицкий отметил, что это уже второй случай, когда ВСУ целят в школьный автобус. "Очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все", — заключил губернатор.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие

Балицкий: пять детей и водитель ранены при атаке БПЛА ВСУ на школьный автобус

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, водитель и пять детей получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения", — написал глава региона.
Балицкий уточнил, что водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Его решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.
Всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих. Всем детям оказали медицинскую помощь, с ними работают психологи. Пятерых отправили в больницу на дообследование.
Как уточнили в Минздраве России, пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель — в тяжелом. Врачи запланировали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.
Балицкий отметил, что это уже второй случай, когда ВСУ целят в школьный автобус.
"Очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все", — заключил губернатор.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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