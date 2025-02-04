https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997233930.html

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.02.2025

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал школьный автобус, есть пострадавшие

В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, водитель и пять детей получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:10:00+03:00

2025-02-04T09:10:00+03:00

2025-02-04T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, водитель и пять детей получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения", — написал глава региона. Балицкий уточнил, что водитель получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Его решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.Всего в автобусе ехали 20 детей и двое сопровождающих. Всем детям оказали медицинскую помощь, с ними работают психологи. Пятерых отправили в больницу на дообследование.Как уточнили в Минздраве России, пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести, водитель — в тяжелом. Врачи запланировали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.Балицкий отметил, что это уже второй случай, когда ВСУ целят в школьный автобус. "Очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей. Киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все", — заключил губернатор.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250203/bespilotnik-1996956821.html

запорожская область

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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-04T09:10 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия