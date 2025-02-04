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Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию - РИА Новости, 04.02.2025
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13:30 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/berkovich-1997303083.html
Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию
Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию - РИА Новости, 04.02.2025
Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию
Режиссера Евгению Беркович, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", начали... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:30:00+03:00
2025-02-04T13:30:00+03:00
сирия
светлана петрийчук
евгения беркович
youtube
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", начали этапировать в колонию, сообщает Telegram-канал её группы поддержки. "Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно", - говорится в сообщении. В группе поддержки драматурга Светланы Петрийчук уточняется, что по ней "подобной информации нет". Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук - до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube. По версии следствия, драматург Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович и Петрийчук вину не признают.
https://ria.ru/20241231/prigovor-1992126324.html
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сирия, светлана петрийчук, евгения беркович, youtube, происшествия
Сирия, Светлана Петрийчук, Евгения Беркович, YouTube, Происшествия
Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию

Режиссера Беркович, осужденную за оправдание терроризма, этапируют в колонию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРежиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", начали этапировать в колонию, сообщает Telegram-канал её группы поддержки.
"Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно", - говорится в сообщении.
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В группе поддержки драматурга Светланы Петрийчук уточняется, что по ней "подобной информации нет".
Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук - до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube.
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По версии следствия, драматург Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете.
Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович и Петрийчук вину не признают.
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