https://ria.ru/20250204/berkovich-1997303083.html

Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию

Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию - РИА Новости, 04.02.2025

Режиссера Евгению Беркович отправили в колонию

Режиссера Евгению Беркович, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", начали... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:30:00+03:00

2025-02-04T13:30:00+03:00

2025-02-04T13:30:00+03:00

сирия

светлана петрийчук

евгения беркович

youtube

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Режиссера Евгению Беркович, осужденную на 5 лет 7 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", начали этапировать в колонию, сообщает Telegram-канал её группы поддержки. "Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно", - говорится в сообщении. В группе поддержки драматурга Светланы Петрийчук уточняется, что по ней "подобной информации нет". Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук - до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube. По версии следствия, драматург Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович и Петрийчук вину не признают.

https://ria.ru/20241231/prigovor-1992126324.html

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990971966.html

https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html

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сирия, светлана петрийчук, евгения беркович, youtube, происшествия