https://ria.ru/20250204/bapory-1997239467.html

В ООН сообщили о погибших сотрудниках организации в Секторе Газа

В ООН сообщили о погибших сотрудниках организации в Секторе Газа - РИА Новости, 04.02.2025

В ООН сообщили о погибших сотрудниках организации в Секторе Газа

Более 270 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в ходе эскалации конфликта между... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:41:00+03:00

2025-02-04T09:41:00+03:00

2025-02-04T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 270 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в ходе эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа с октября 2023 года, заявила директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума. В сентябре 2024 года генсек ООН Антониу Гутеррешем сообщал о до 220 погибших сотрудниках БАПОР в ходе эскалации конфликта. "С тех пор, как началась война 15 месяцев назад, более 270 членов команды БАПОР погибли в секторе Газа", - заявила Тума. Видеофрагмент её заявления опубликован в аккаунте БАПОР в социальной сети Х. Она добавила, что две трети объектов агентства, включая приюты для перемещённых семей, пострадали в ходе конфликта. Кроме того, по словам Тумы, сотрудники БАПОР подвергаются задержаниям, а 20 из них находятся в израильских центрах содержания под стражей. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250129/bapor-1996167477.html

https://ria.ru/20241005/izrail-1976505004.html

https://ria.ru/20240819/oon-1966973556.html

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