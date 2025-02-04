https://ria.ru/20250204/bapor-1997292545.html

БАПОР испытывает трудности с выплатой зарплат из-за прекращения помощи США

БАПОР испытывает трудности с выплатой зарплат из-за прекращения помощи США - РИА Новости, 04.02.2025

БАПОР испытывает трудности с выплатой зарплат из-за прекращения помощи США

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) испытывает все большие трудности с выплатой заработной платы своим... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:00:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) испытывает все большие трудности с выплатой заработной платы своим сотрудникам из-за прекращения помощи со стороны США, заявила на брифинге в Женеве глава коммуникаций организации Жюльет Тома."Мы смогли выплатить заработную плату в январе, но ситуация в этом отношении становится все более сложной. Финансовый кризис острый, мы ничего не можем планировать", - ответила она на вопрос о том, как повлияло на организацию прекращение финансирования со стороны США.Ранее издание Politico со ссылкой на полученный в распоряжение документ сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет указ о выводе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека и запретит финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

https://ria.ru/20250204/usaid-1997287141.html

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