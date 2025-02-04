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После взрыва газового баллона в архангельском техникуме завели дело - РИА Новости, 04.02.2025
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17:00 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ballon-1997353369.html
После взрыва газового баллона в архангельском техникуме завели дело
После взрыва газового баллона в архангельском техникуме завели дело - РИА Новости, 04.02.2025
После взрыва газового баллона в архангельском техникуме завели дело
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после того, как в техникуме водных магистралей им. С.Н... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:00:00+03:00
2025-02-04T17:00:00+03:00
происшествия
россия
архангельская область
архангельск
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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после того, как в техникуме водных магистралей им. С.Н. Орешкова произошел взрыв газового баллона и пострадали несколько человек, сообщили в региональном СУСК РФ. "В связи с произошедшим хлопком газового баллона в среднеспециальном образовательном учреждении города Архангельска следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько учащихся и преподаватель, которые доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. "Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются", - уточнили в СК. Ранее об инциденте сообщила прокуратура региона, которая начала проверку. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пострадали три студента и один преподаватель, их госпитализировали с нетяжелыми травмами.
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происшествия, россия, архангельская область, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
После взрыва газового баллона в архангельском техникуме завели дело

СК: после взрыва баллона с газом в архангельском техникуме завели уголовное дело

© Фото : Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа/TelegramПрокуратура проводит проверку по факту взрыва газового баллона в архангельском техникуме
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газового баллона в архангельском техникуме - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа/Telegram
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газового баллона в архангельском техникуме
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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после того, как в техникуме водных магистралей им. С.Н. Орешкова произошел взрыв газового баллона и пострадали несколько человек, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В связи с произошедшим хлопком газового баллона в среднеспециальном образовательном учреждении города Архангельска следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько учащихся и преподаватель, которые доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. "Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются", - уточнили в СК.
Ранее об инциденте сообщила прокуратура региона, которая начала проверку. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пострадали три студента и один преподаватель, их госпитализировали с нетяжелыми травмами.
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ПроисшествияРоссияАрхангельская областьАрхангельскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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