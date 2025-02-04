В архангельском техникуме взорвался газовый баллон
В архангельском техникуме взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
© Фото : Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа/TelegramПрокуратура проводит проверку по факту взрыва газового баллона в архангельском техникуме
Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газового баллона в архангельском техникуме
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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Газовый баллон взорвался при проведении занятий в техникуме водных магистралей Архангельска, пострадали три студента и преподаватель, сообщили в региональной прокуратуре.
"Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту взрыва газового баллона при проведении учебных занятий в ГАПОУ "Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкова" города Архангельска", - говорится в публикации.
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Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, а также своевременности оказания медицинской и иной помощи гражданам.
В прокуратуре не уточнили информацию о пострадавших. Однако как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пострадали три студента и один преподаватель, их госпитализировали с нетяжелыми травмами.