https://ria.ru/20250204/ballon-1997336307.html

В архангельском техникуме взорвался газовый баллон

В архангельском техникуме взорвался газовый баллон - РИА Новости, 04.02.2025

В архангельском техникуме взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался при проведении занятий в техникуме водных магистралей Архангельска, пострадали три студента и преподаватель, сообщили в региональной... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:02:00+03:00

2025-02-04T16:02:00+03:00

2025-02-04T16:02:00+03:00

происшествия

архангельск

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МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Газовый баллон взорвался при проведении занятий в техникуме водных магистралей Архангельска, пострадали три студента и преподаватель, сообщили в региональной прокуратуре. "Прокуратурой области и автономного округа организована проверка по факту взрыва газового баллона при проведении учебных занятий в ГАПОУ "Архангельский техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкова" города Архангельска", - говорится в публикации. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса, а также своевременности оказания медицинской и иной помощи гражданам. В прокуратуре не уточнили информацию о пострадавших. Однако как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, пострадали три студента и один преподаватель, их госпитализировали с нетяжелыми травмами.

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995786123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск, россия