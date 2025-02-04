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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2025
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
Атака ВСУ на автобус с детьми "в случае подтверждения" будет включена в отчеты УВКПЧ ООН, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:14:00+03:00
2025-02-04T17:14:00+03:00
2025-02-04T17:40:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Атака ВСУ на автобус с детьми "в случае подтверждения" будет включена в отчеты УВКПЧ ООН, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области. "В случае подтверждения все подобные инциденты включаются в нашу статистику жертв среди гражданского населения и в наши периодические отчеты", - сказала Троссел.Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.
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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-04T17:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
УВКПЧ ООН включит в отчет атаку ВСУ на автобус с детьми в случае подтверждения