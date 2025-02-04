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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 04.02.2025 (обновлено: 17:40 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997355288.html
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2025
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
Атака ВСУ на автобус с детьми "в случае подтверждения" будет включена в отчеты УВКПЧ ООН, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:14:00+03:00
2025-02-04T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
мария захарова
вооруженные силы украины
оон
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ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Атака ВСУ на автобус с детьми "в случае подтверждения" будет включена в отчеты УВКПЧ ООН, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области. "В случае подтверждения все подобные инциденты включаются в нашу статистику жертв среди гражданского населения и в наши периодические отчеты", - сказала Троссел.Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.
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4.7
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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, россия, запорожская область, мария захарова, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ООН
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области

УВКПЧ ООН включит в отчет атаку ВСУ на автобус с детьми в случае подтверждения

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
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ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Атака ВСУ на автобус с детьми "в случае подтверждения" будет включена в отчеты УВКПЧ ООН, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.
"В случае подтверждения все подобные инциденты включаются в нашу статистику жертв среди гражданского населения и в наши периодические отчеты", - сказала Троссел.
Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми
Вчера, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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