https://ria.ru/20250204/avtobus-1997355288.html

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2025

В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области

Атака ВСУ на автобус с детьми "в случае подтверждения" будет включена в отчеты УВКПЧ ООН, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:14:00+03:00

2025-02-04T17:14:00+03:00

2025-02-04T17:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

мария захарова

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997234066_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c8776def2d75e13442372d2ca89a5efc.jpg

ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Атака ВСУ на автобус с детьми "в случае подтверждения" будет включена в отчеты УВКПЧ ООН, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области. "В случае подтверждения все подобные инциденты включаются в нашу статистику жертв среди гражданского населения и в наши периодические отчеты", - сказала Троссел.Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.

https://ria.ru/20250204/avtobus-1997249044.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-04T17:14 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, запорожская область, мария захарова, вооруженные силы украины, оон