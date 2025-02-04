https://ria.ru/20250204/avtobus-1997350817.html
УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу
УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу - РИА Новости, 04.02.2025
УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за сообщениями об атаке беспилотника украинской армии на автобус с детьми в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:46:00+03:00
2025-02-04T16:46:00+03:00
2025-02-04T17:39:00+03:00
в мире
оон
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
донецкая народная республика
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997359160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12a088b12af751fdeeb359bf354e4249.jpg
ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно следит за сообщениями об атаке беспилотника украинской армии на автобус с детьми в Запорожской области, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения."Мы внимательно следим за сообщениями о нападении на школьный автобус в одном из населенных пунктов Васильевского района в Запорожской области, который оккупирован РФ. Мы еще не провели независимую проверку этих сообщений, но мы запрашиваем дополнительную информацию, чтобы установить обстоятельства нападения и количество жертв среди гражданского населения", - сказала она.Троссел добавила, что УВКПЧ на сегодняшний день не известно о каких-либо официальных сообщениях Российской Федерации об этом нападении.Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, "включат" ли международные организации "стратегическое молчание" по поводу удара ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250204/deti-1997254070.html
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997295341.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997359160_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43063cb15e2afadb8644e02a19ca2833.jpg
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-02-04T16:46
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, донецкая народная республика, мария захарова, владимир путин
В мире, ООН, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Владимир Путин
УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу
УВКПЧ ООН заявило, что следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу