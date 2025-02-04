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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус - РИА Новости, 04.02.2025

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус

По факту атаки беспилотника на школьный автобус в Запорожской области возбудили уголовное дело, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:07:00+03:00

2025-02-04T13:07:00+03:00

2025-02-04T19:25:00+03:00

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. По факту атаки беспилотника на школьный автобус в Запорожской области возбудили уголовное дело, сообщил СК России в Telegram-канале."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата на школьный автобус в Запорожской области", — говорится в сообщении.При расследовании уголовного дела сотрудники СК России установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.По предварительным данным, пострадали несколько детей и водитель автобуса. Всего в автобусе находилось 20 несовершеннолетних и сопровождающий.Пресс-служба Минздрава сообщила, что пятеро детей, госпитализированных после атаки на школьный автобус в Запорожской области, находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится водитель автобуса, он получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Мужчину решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.

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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-04T13:07 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, происшествия