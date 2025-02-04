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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус - РИА Новости, 04.02.2025
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13:07 04.02.2025 (обновлено: 19:25 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997295341.html
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус - РИА Новости, 04.02.2025
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус
По факту атаки беспилотника на школьный автобус в Запорожской области возбудили уголовное дело, сообщил СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:07:00+03:00
2025-02-04T19:25:00+03:00
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. По факту атаки беспилотника на школьный автобус в Запорожской области возбудили уголовное дело, сообщил СК России в Telegram-канале.&quot;Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата на школьный автобус в Запорожской области&quot;, — говорится в сообщении.При расследовании уголовного дела сотрудники СК России установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.По предварительным данным, пострадали несколько детей и водитель автобуса. Всего в автобусе находилось 20 несовершеннолетних и сопровождающий.Пресс-служба Минздрава сообщила, что пятеро детей, госпитализированных после атаки на школьный автобус в Запорожской области, находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находится водитель автобуса, он получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Мужчину решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997249044.html
запорожская область
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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, происшествия
Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на школьный автобус

СК возбудил дело после атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. По факту атаки беспилотника на школьный автобус в Запорожской области возбудили уголовное дело, сообщил СК России в Telegram-канале.
«

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины с использованием беспилотного летательного аппарата на школьный автобус в Запорожской области", — говорится в сообщении.

При расследовании уголовного дела сотрудники СК России установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.
По предварительным данным, пострадали несколько детей и водитель автобуса. Всего в автобусе находилось 20 несовершеннолетних и сопровождающий.
Пресс-служба Минздрава сообщила, что пятеро детей, госпитализированных после атаки на школьный автобус в Запорожской области, находятся в состоянии средней тяжести.
В тяжелом состоянии находится водитель автобуса, он получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза и ожоги лица. Мужчину решили перевезти в Мелитопольскую областную больницу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Вчера, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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