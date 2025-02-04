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Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 04.02.2025 (обновлено: 19:26 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997258689.html
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом - РИА Новости, 04.02.2025
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал атаку ВСУ на школьный автобус хладнокровным и беспринципным террористическим... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:58:00+03:00
2025-02-04T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал атаку ВСУ на школьный автобус хладнокровным и беспринципным террористическим актом против детей. Во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всем оказана медицинская помощь. По словам Балицкого, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих. "Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - написал Балицкий.По его словам, киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область
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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом

Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус хладнокровным терактом

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал атаку ВСУ на школьный автобус хладнокровным и беспринципным террористическим актом против детей.
Во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всем оказана медицинская помощь. По словам Балицкого, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.
"Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - написал Балицкий.
По его словам, киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по автобусу с детьми
Вчера, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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