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Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом

Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом - РИА Новости, 04.02.2025

Балицкий назвал атаку ВСУ на школьный автобус терактом

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал атаку ВСУ на школьный автобус хладнокровным и беспринципным террористическим... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:58:00+03:00

2025-02-04T10:58:00+03:00

2025-02-04T19:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

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евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал атаку ВСУ на школьный автобус хладнокровным и беспринципным террористическим актом против детей. Во вторник сообщалось, что дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. Всем оказана медицинская помощь. По словам Балицкого, всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих. "Это уже второй случай, когда противник целит в школьный автобус, очередной хладнокровный и беспринципный террористический акт против мирных граждан, против детей", - написал Балицкий.По его словам, киевский режим показывает, что для него нет ничего святого и он готов на все. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области Сотрудники СК России обнаружили у школьного автобуса, атакованного украинскими боевиками в Васильевке Запорожской области, обломки ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-02-04T10:58 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, киев, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия