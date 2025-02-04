https://ria.ru/20250204/avstriya-1997395504.html

В Вене началась демонстрация против правых в правительстве

В Вене началась демонстрация против правых в правительстве - РИА Новости, 04.02.2025

В Вене началась демонстрация против правых в правительстве

Во вторник в центре Вены началась крупная демонстрация против коалиции правой Австрийской партии свободы (АПС) с Австрийской народной партией (АНП), передает... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:03:00+03:00

2025-02-04T22:03:00+03:00

2025-02-04T22:03:00+03:00

в мире

австрия

вена

австрийская народная партия

австрийская партия свободы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975371884_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_766b332983b1efc5954bba960b46acf5.jpg

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Во вторник в центре Вены началась крупная демонстрация против коалиции правой Австрийской партии свободы (АПС) с Австрийской народной партией (АНП), передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты собрались перед ведомством канцлера - на площади Балльхаусплац - около 18.00 (20.00 мск). Участники акции свистят, выкрикивают лозунги "нет пропаганде нацизма", в руках митингующих плакаты "Нацисты, вон из правительства", "Ненависть - это не мнение", "Никогда опять" "Наступило сейчас". Некоторые пришли с кастрюлями и ложками, барабанами, демонстранты свистят и кричат. Полиция выставила усиленное ограждение перед ведомством канцлера и резиденцией президента республики. Акцию организует инициатива wiederdonnerstag. Организаторы рассчитывают, что протест поможет предотвратить создание правительства под руководством АПС, несмотря на то, что коалиционные переговоры успешно продолжаются. "Мы вежливо, но решительно выразим свое недовольство тем, что АНП вводит правых экстремистов в правительство, тем самым ставя под угрозу австрийскую демократию и правовое государство", - написали организаторы на своей странице в соцсети Instagram*. Как отметили организаторы, предполагается, что от Балльхаусплац протестный марш пройдет по центру города по Рингштрассе к зданию парламентп и оттуда к штаб-квартире АНП, где акция завершится. По данным полиции, на демонстрацию заявлено 5 тысяч участников. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые". Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Киклю, который в настоящее время ведет переговоры с новым руководством АНП.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

https://ria.ru/20250113/evropa-1993363385.html

австрия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, вена, австрийская народная партия, австрийская партия свободы