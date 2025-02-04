https://ria.ru/20250204/avstriya-1997395504.html
В Вене началась демонстрация против правых в правительстве
В Вене началась демонстрация против правых в правительстве - РИА Новости, 04.02.2025
В Вене началась демонстрация против правых в правительстве
Во вторник в центре Вены началась крупная демонстрация против коалиции правой Австрийской партии свободы (АПС) с Австрийской народной партией (АНП), передает... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T22:03:00+03:00
2025-02-04T22:03:00+03:00
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ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Во вторник в центре Вены началась крупная демонстрация против коалиции правой Австрийской партии свободы (АПС) с Австрийской народной партией (АНП), передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты собрались перед ведомством канцлера - на площади Балльхаусплац - около 18.00 (20.00 мск). Участники акции свистят, выкрикивают лозунги "нет пропаганде нацизма", в руках митингующих плакаты "Нацисты, вон из правительства", "Ненависть - это не мнение", "Никогда опять" "Наступило сейчас". Некоторые пришли с кастрюлями и ложками, барабанами, демонстранты свистят и кричат. Полиция выставила усиленное ограждение перед ведомством канцлера и резиденцией президента республики. Акцию организует инициатива wiederdonnerstag. Организаторы рассчитывают, что протест поможет предотвратить создание правительства под руководством АПС, несмотря на то, что коалиционные переговоры успешно продолжаются. "Мы вежливо, но решительно выразим свое недовольство тем, что АНП вводит правых экстремистов в правительство, тем самым ставя под угрозу австрийскую демократию и правовое государство", - написали организаторы на своей странице в соцсети Instagram*. Как отметили организаторы, предполагается, что от Балльхаусплац протестный марш пройдет по центру города по Рингштрассе к зданию парламентп и оттуда к штаб-квартире АНП, где акция завершится. По данным полиции, на демонстрацию заявлено 5 тысяч участников. Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые". Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Киклю, который в настоящее время ведет переговоры с новым руководством АНП.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html
https://ria.ru/20250113/evropa-1993363385.html
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в мире, австрия, вена, австрийская народная партия, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Вена, Австрийская народная партия, Австрийская партия свободы
В Вене началась демонстрация против правых в правительстве
В Вене началась крупная демонстрация против коалиции партии АНП с правой АПС
ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Во вторник в центре Вены началась крупная демонстрация против коалиции правой Австрийской партии свободы (АПС) с Австрийской народной партией (АНП), передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты собрались перед ведомством канцлера - на площади Балльхаусплац - около 18.00 (20.00 мск). Участники акции свистят, выкрикивают лозунги "нет пропаганде нацизма", в руках митингующих плакаты "Нацисты, вон из правительства", "Ненависть - это не мнение", "Никогда опять" "Наступило сейчас". Некоторые пришли с кастрюлями и ложками, барабанами, демонстранты свистят и кричат. Полиция выставила усиленное ограждение перед ведомством канцлера и резиденцией президента республики.
Акцию организует инициатива wiederdonnerstag. Организаторы рассчитывают, что протест поможет предотвратить создание правительства под руководством АПС, несмотря на то, что коалиционные переговоры успешно продолжаются. "Мы вежливо, но решительно выразим свое недовольство тем, что АНП вводит правых экстремистов в правительство, тем самым ставя под угрозу австрийскую демократию и правовое государство", - написали организаторы на своей странице в соцсети Instagram*.
Как отметили организаторы, предполагается, что от Балльхаусплац протестный марш пройдет по центру города по Рингштрассе к зданию парламентп и оттуда к штаб-квартире АНП, где акция завершится. По данным полиции, на демонстрацию заявлено 5 тысяч участников.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии
прошли 29 сентября 2024 года. АПС по их итогам получила лучший результат за свою историю, набрав почти 29% голосов. Австрийская народная партия
по итогам выборов заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте - Социал-демократическая партия Австрии, получившая около 21% голосов. Также в новый состав парламента прошли NEOS и "Зеленые".
Несмотря на победу АПС, первоначально мандат на формирование коалиции президент Александер Ван дер Беллен
дал тогдашнему главе АНП и канцлеру Карлу Нехаммеру
. В начале января стало известно, что коалиционные переговоры провалились, Нехаммер ушел в отставку с обоих постов, а президент поручил формирование коалиции Киклю, который в настоящее время ведет переговоры с новым руководством АНП.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.