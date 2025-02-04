https://ria.ru/20250204/ataki-1997366480.html
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года - РИА Новости, 04.02.2025
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в январе отразил 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:56:00+03:00
2025-02-04T17:56:00+03:00
2025-02-04T18:01:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в январе отразил 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов, максимальная продолжительность атаки составила почти 68 часов, сообщили в ведомстве."В период с 1 по 31 января 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): ... Отразили 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи. ... Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что за этот период специалисты заблокировали 2096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО). Также выявили и устранили 516 нарушений маршрутизации трафика со стороны 270 организаций.
https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года
Роскомнадзор в январе отразил 637 DDoS-атак, самая долгая длилась почти 3 суток