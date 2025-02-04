https://ria.ru/20250204/ataki-1997366480.html

РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года

РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года - РИА Новости, 04.02.2025

РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в январе отразил 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:56:00+03:00

2025-02-04T17:56:00+03:00

2025-02-04T18:01:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

технологии

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в январе отразил 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов, максимальная продолжительность атаки составила почти 68 часов, сообщили в ведомстве."В период с 1 по 31 января 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): ... Отразили 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи. ... Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что за этот период специалисты заблокировали 2096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО). Также выявили и устранили 516 нарушений маршрутизации трафика со стороны 270 организаций.

https://ria.ru/20250122/hakery-1994986376.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии