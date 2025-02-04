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РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года - РИА Новости, 04.02.2025
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17:56 04.02.2025 (обновлено: 18:01 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ataki-1997366480.html
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года - РИА Новости, 04.02.2025
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в январе отразил 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:56:00+03:00
2025-02-04T18:01:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в январе отразил 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов, максимальная продолжительность атаки составила почти 68 часов, сообщили в ведомстве."В период с 1 по 31 января 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): ... Отразили 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи. ... Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что за этот период специалисты заблокировали 2096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО). Также выявили и устранили 516 нарушений маршрутизации трафика со стороны 270 организаций.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
РКН рассказал об отраженных DDoS-атаках с начала года

Роскомнадзор в январе отразил 637 DDoS-атак, самая долгая длилась почти 3 суток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора в январе отразил 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов, максимальная продолжительность атаки составила почти 68 часов, сообщили в ведомстве.
"В период с 1 по 31 января 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): ... Отразили 637 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора, топливно-энергетического комплекса, средств массовой информации и операторов связи. ... Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 67 часов 53 минуты", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что за этот период специалисты заблокировали 2096 фишинговых ресурсов и 77 ресурсов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО). Также выявили и устранили 516 нарушений маршрутизации трафика со стороны 270 организаций.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологии
 
 
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