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Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду
Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду - РИА Новости, 04.02.2025
Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду
Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ после атаки беспилотников планируется завершить в среду, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:11:00+03:00
2025-02-04T14:11:00+03:00
2025-02-04T14:25:00+03:00
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происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ после атаки беспилотников планируется завершить в среду, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Держу на контроле восстановительные работы на АГПЗ после атаки беспилотников. Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра", - написал он в Telegram-канале.Как сообщало Минобороны России, российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь в понедельник семь украинских беспилотников над территорией Астраханской области. В результате крушения обломков БПЛА на ряде объектов произошло возгорание.
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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду
Работы на ГПЗ в Астрахани после атаки ВСУ планируют завершить в среду