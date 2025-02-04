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Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду - РИА Новости, 04.02.2025
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14:11 04.02.2025 (обновлено: 14:25 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/astrakhan-1997311106.html
Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду
Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду - РИА Новости, 04.02.2025
Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду
Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ после атаки беспилотников планируется завершить в среду, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:11:00+03:00
2025-02-04T14:25:00+03:00
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ после атаки беспилотников планируется завершить в среду, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Держу на контроле восстановительные работы на АГПЗ после атаки беспилотников. Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра", - написал он в Telegram-канале.Как сообщало Минобороны России, российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь в понедельник семь украинских беспилотников над территорией Астраханской области. В результате крушения обломков БПЛА на ряде объектов произошло возгорание.
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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Восстановительные работы на ГПЗ в Астрахани планируют завершить в среду

Работы на ГПЗ в Астрахани после атаки ВСУ планируют завершить в среду

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramВосстановительные работы на АГПЗ после атаки беспилотников в Астрахани
Восстановительные работы на АГПЗ после атаки беспилотников в Астрахани - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Восстановительные работы на АГПЗ после атаки беспилотников в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Восстановительные работы на Астраханском ГПЗ после атаки беспилотников планируется завершить в среду, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Держу на контроле восстановительные работы на АГПЗ после атаки беспилотников. Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра", - написал он в Telegram-канале.
Как сообщало Минобороны России, российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь в понедельник семь украинских беспилотников над территорией Астраханской области. В результате крушения обломков БПЛА на ряде объектов произошло возгорание.
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