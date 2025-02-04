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Вице-губернатора Ростовской области арестовали - РИА Новости, 04.02.2025
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20:03 04.02.2025 (обновлено: 20:11 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/arest-1997387711.html
Вице-губернатора Ростовской области арестовали
Вице-губернатора Ростовской области арестовали - РИА Новости, 04.02.2025
Вице-губернатора Ростовской области арестовали
Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 04.02.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В судебном заседании следователь ходатайствовал о заключении ее под стражу на два месяца, в частности, в связи с тем, что Федотова неоднократно выезжала за границу, ее сын проживает с семьей в Испании и она может скрыться от следствия. Федотова сообщила суду, что выезжала только в Турцию на отдых, а также имеет серьезное заболевание."Избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 апреля 2025 года включительно", - сказал судья.В понедельник СК РФ сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.По информации следствия, свою вину Федотова не признает.
https://ria.ru/20250105/belozertsev-1992554273.html
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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
Вице-губернатора Ростовской области арестовали

Суд арестовал вице-губернатора ростовской области Федотову

© РИА НовостиВице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда
Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости
Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В судебном заседании следователь ходатайствовал о заключении ее под стражу на два месяца, в частности, в связи с тем, что Федотова неоднократно выезжала за границу, ее сын проживает с семьей в Испании и она может скрыться от следствия. Федотова сообщила суду, что выезжала только в Турцию на отдых, а также имеет серьезное заболевание.
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"Избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 2 апреля 2025 года включительно", - сказал судья.
В понедельник СК РФ сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.
По информации следствия, свою вину Федотова не признает.
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