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Биография Герхарда Шредера

Биография Герхарда Шредера - РИА Новости, 04.02.2025

Биография Герхарда Шредера

Подробнее о немецком государственном и политическом деятеле Герхарде Шредере читайте в справке РИА Новости.

2025-02-04T15:43:00+03:00

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Экс-канцлер ФРГ Герхард Фриц Курт Шредер (Gerhard Fritz Kurt Schröder) родился 7 апреля 1944 года в Моссенберге (в нынешней федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия).Детство и юностьВ семье было пятеро детей. Его отец погиб во время Второй мировой войны.Бросив школу в 14 лет, Герхард работал помощником продавца городке Лемго.В 1962 году он переехал в университетский городок Геттинген, там окончил вечернюю школу.В 1966-1971 годах учился на юридическом факультете Геттингенского университета. Затем работал клерком в частной юридической фирме и в окружном суде Ганновера. В 1976 году он сдал второй государственный юридический экзамен. Работал в юридической фирме в Ганновере, в 1978 году начал собственную юридическую практику.Политическая карьераВ октябре 1963 года Герхард Шредер вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и стал активно работать в ее молодежной организации "Молодые социалисты". В 1978 году стал ее председателем.В 1980 году был избран в бундестаг, депутатом которого оставался шесть лет.В 1986 году Шредер возглавил оппозиционные силы в Нижней Саксонии, в 1990 году стал премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония.Шредер занимал центристские позиции, с симпатией относился к предпринимательским кругам, входил в наблюдательный совет компании Volkswagen.В апреле 1998 года СДПГ назвала Шредера кандидатом на пост федерального канцлера. На парламентских выборах 27 сентября 1998 года Социал-демократическая партия Германии получила 40,9% голосов избирателей, обеспечив себе большинство мест в бундестаге.27 октября 1998 года Герхард Шредер официально стал канцлером Германии, занимал этот пост до 2005 года. В 1999-2004 годах был председателем Социал-демократической партии Германии.Во время пребывания Шредера у власти Германия впервые за период после Второй мировой войны стала выступать на мировой арене с позиций силы, немецкие военные участвовали в операциях на Балканах и в Афганистане. Однако Шредер не согласился с американскими планами вторжения в Ирак.В 2003 году Шредер выступил с планом реформ "Повестка дня 2010", который включал значительное сокращение программ социальной политики государства и вызвал недовольство у однопартийцев канцлера.В конце 2005 года Шредер стал председателем наблюдательного совета "Северо-европейской газопроводной компании" (Nord Stream AG), в 2006 году возглавил комитет ее акционеров. 5 октября 2016 года экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер возглавил совет компании Nord Stream 2 — оператора строительства газопровода "Северный поток-2".В 2009-2011 годах Герхард Шредер входил в состав совета директоров британско-российской нефтяной компании ТНК-BP.Кроме того, Шредер занимался консультациями банка Rothschild Group и издательства Ringier, сотрудничал с агентством Harry Walker, занимавшимся организацией лекций.5 октября 2016 года Герхард Шредер возглавил совет компании Nord Stream 2 — оператора строительства газопровода "Северный поток-2".ДостиженияГерхард Шредер — почетный гражданин Ганновера, является почетным доктором наук ряда университетов (в том числе, Санкт-Петербургского, по юриспруденции).В 2008 году Герхард Шредер избран иностранным членом Российской академии наук по Отделению общественных наук (международные отношения).В 2006 году были опубликованы мемуары Шредера "Решения. Моя жизнь в политике" (Entscheidungen. Mein Leben in der Politik).Семья и детиГерхард Шредер женат четвертым браком на журналистке и писательнице Дорис Шредер-Кепф. Супруги воспитывают дочь Дорис и двух приемных детей из России. В сентябре 2016 года СМИ сообщили, что супруги разводятся.Последние новости4 февраля 2025 года издание Wirtschafts Woche сообщило, что экс-канцлер госпитализирован в результате "тяжелого синдрома выгорания". По словам адвоката политика у Шредера "трудности с концентрацией внимания, нарушения памяти и сна и снижение эмоциональной устойчивости". Ранее его представитель сообщал, что из-за участия в качестве свидетеля по делу немецкого фонда "Защита климата и окружающей среды MV", который связан с Nord Stream 2 AG, 80-летний Герхард Шредер испытал сильный стресс.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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