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Фадли Зон: меня восхищают стойкость народа России и русская культура

Фадли Зон: меня восхищают стойкость народа России и русская культура - РИА Новости, 03.02.2025

Фадли Зон: меня восхищают стойкость народа России и русская культура

Российская Федерация и Республика Индонезия отмечают юбилей установления дипломатических отношений 3 февраля 2025 года – им исполняется 75 лет. Особой, крайне... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:00:00+03:00

2025-02-03T14:00:00+03:00

2025-02-03T14:00:00+03:00

интервью

россия

индонезия

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культура

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Российская Федерация и Республика Индонезия отмечают юбилей установления дипломатических отношений 3 февраля 2025 года – им исполняется 75 лет. Особой, крайне увлекательной главой отношений Джакарты и Москвы является сотрудничество в сфере культуры. В Индонезии глубоко ценят вклад России в мировую культуру и стремятся развивать культурные обмены, совместные проекты в области кино, музыки и литературы. Министр культуры Индонезии, доктор наук Фадли Зон знает о богатстве российской культуре не понаслышке – он получил степень бакалавра по русской литературе в ведущем университете Индонезии. Как сообщил Фадли Зон в интервью РИА Новости, понимание России и ее культуры имеет ценность для его работы в правительстве Индонезии. По словам министра, Индонезия могла бы рассмотреть возможность совместной с Россией номинации по культурному наследию в ЮНЕСКО. Политик также предложил создать в России индонезийский культурный центр для продвижения индонезийских искусства, наследия и кулинарии. Фадли Зон также поддержал инициативу своей российской коллеги Ольги Любимовой по созданию единой онлайн-платформы БРИКС, заявив, что Индонезия с нетерпением ждет возможности принять участие в этом проекте. Беседовала Ульяна Мирошкина.– В этом году наши страны отмечают 75-летие дипломатических отношений – очень важную и значимую дату, отражающую десятилетия крепкой дружбы. Как бы вы охарактеризовали культурные связи между Россией и Индонезией сегодня? В каких сферах мы сотрудничаем наиболее успешно?– Индонезию и Россию объединяет давнее партнерство в различных сферах, включая экономическое сотрудничество, торговлю, образование и оборону. Каждая из этих областей одинаково важна для укрепления наших двусторонних отношений. Однако я твердо убежден, что культурные связи служат основой нашего партнерства, поскольку они способствуют развитию связей между людьми, взаимопониманию и углублению доверия между нашими странами. Культурные связи – это не просто один из аспектов наших отношений, это корень, который питает и поддерживает все остальные формы сотрудничества.Отмечая 75-летие наших дипломатических отношений, мы стремимся к дальнейшему укреплению культурных обменов. Мы поддерживаем и с нетерпением ждем запланированных к юбилею культурных программ, включающих участие российских симфонических музыкантов в мероприятиях в Индонезии и прибытие индонезийских артистов в Россию. Это подчеркивает тот факт, что обе страны высоко ценят искусство и музыку. Кроме того, показы российских фильмов в Индонезии и индонезийских фильмов в России будут способствовать углублению нашего культурного взаимопонимания. Наше академическое и литературное сотрудничество также было значительным: мы продолжаем проекты по переводу русской литературы на индонезийский язык (Bahasa Indonesia) и наоборот.Кроме того, мы могли бы рассмотреть возможность совместной номинации по культурному наследию в ЮНЕСКО, производства документальных фильмов о культуре и обмена архивными материалами, включая фильмы, хранящиеся в Госфильмофонде. В дальнейшем мы надеемся расширить сотрудничество с музеями, провести совместные исследования общего наследия и организовать совместное производство в сфере культуры, чтобы наши культурные связи могли процветать в ближайшие годы.– Если я не ошибаюсь, вы получили образование в области российских исследований. Почему вы выбрали именно это направление? Что в России удивило вас больше всего во время учебы? Используете ли вы свои знания о России сейчас, когда работаете в правительстве?– Действительно, мой академический путь в области российских исследований стал значительной частью моего интеллектуального и профессионального роста. Интересно, что, хотя в начале моего обучения я занимался естественными науками, поскольку это была моя специализация в средней школе, моя страсть к культуре и литературе привела меня в другом направлении.В 1988 году, когда я учился в средней школе, я принял участие в Pekan Apresiasi Sastra, национальном конкурсе литературных произведений, который проводился министерством образования и культуры под руководством министра Фуада Хасана. Победа в этом конкурсе стала поворотным моментом – она углубила мою страсть к литературе и дала мне возможность получить награду в том самом здании, где позже состоялась моя инаугурация в качестве первого министра культуры Индонезии. В итоге это привело к тому, что я выбрал русскую литературу в качестве своей специализации в Университете Индонезии (Universitas Indonesia, UI).В 1994 году, когда я получал степень бакалавра по русской литературе, я был удостоен звания лучшего выдающегося студента (Mahasiswa Berprestasi Utama) Университета Индонезии. Я был первым и единственным студентом с программы изучения русского языка и даже с гуманитарного факультета (Fakultas Ilmu Budaya, FIB), который когда-либо получал эту награду. Я также занял третье место на национальном уровне, что до сих пор не повторил ни один студент FIB.Больше всего в России во время учебы меня восхищала стойкость ее народа и та глубокая роль, которую культура играет в формировании национальной идентичности. Будь то литература, кино или искусство, русская культура отражает глубокие интеллектуальные традиции и эмоциональную глубину. Произведения Пушкина, Толстого, Достоевского и многих других остаются одними из самых влиятельных литературных произведений в мировой истории.Сегодня, в должности министра культуры, мое понимание России по-прежнему имеет ценность. Оно позволяет мне способствовать укреплению двусторонних отношений и продвигать инициативы в области культурной дипломатии, которые укрепляют взаимопонимание между нашими странами.– К сожалению, в последнее время некоторые страны объявили о приостановке культурного сотрудничества с Россией. В то же время наша страна неоднократно заявляла, что мы готовы к диалогу и хотим сотрудничать. Каково отношение Индонезии к российской культуре?– Индонезия считает, что культура всегда должна оставаться мостом для диалога, даже в сложные времена. Наша страна придерживается принципа, что культурное сотрудничество должно выходить за рамки политических разногласий и служить средством связи между людьми. Мы глубоко ценим вклад России в мировую культуру и стремимся развивать культурные обмены, которые приносят пользу обеим странам. Наше сотрудничество в области кино, музыки и литературы является свидетельством нашей дружбы. В рамках празднования 75-летнего юбилея Индонезия активно сотрудничает с Россией в области кинопоказов, выставок и художественных обменов. Мы твердо убеждены, что такие культурные контакты способствуют укреплению взаимопонимания и глобального культурного разнообразия.– Как, на ваш взгляд, россияне могли бы лучше узнать о богатой культуре Индонезийского архипелага? Ведь вашей стране есть чем поделиться с культурной точки зрения – у вас прекрасная кухня, искусство, национальная музыка и танцы.– Один из самых эффективных способов продвижения индонезийской культуры в России – это погружение в культурный опыт. Например, мы можем рассмотреть возможность создания в России Индонезийского культурного центра (Rumah Budaya), который будет служить сосредоточением индонезийского искусства, наследия и кулинарии. В настоящее время наше министерство работает над созданием таких центров в разных странах, и Россия может стать одной из них.Культурные фестивали и выставки также являются прекрасным способом познакомить российскую аудиторию с богатой культурой и художественным мастерством индонезийцев. Мы надеемся организовать совместные выставки между индонезийскими и российскими музеями, где индонезийские предметы искусства, текстиль и культурные артефакты могут быть представлены в известных музеях по всей России. Укрепление программ обмена и резидентства художников также стало бы значительным шагом вперед, позволив индонезийским и российским художникам сотрудничать, творить и делиться своими взглядами в кросс-культурной обстановке.Кино – еще один мощный инструмент, способный соединить культуры, и мы стремимся повысить узнаваемость индонезийских фильмов в России, активно участвуя в российских кинофестивалях и организуя больше показов. Помимо демонстрации исторических и современных индонезийских фильмов, мы также видим большой потенциал в совместном создании фильмов, рассказывающих о нашей общей истории и культурных связях.Академическое сотрудничество играет важную роль в углублении культурных связей. Мы призываем российские университеты предлагать программы по изучению Индонезии и поддерживать проекты по переводу индонезийских литературных произведений на русский язык, чтобы литературное наследие Индонезии достигло более широкой аудитории.Первым шагом в реализации всех этих инициатив является создание правовой базы для сотрудничества посредством возобновления соглашения по вопросам культуры. Срок действия предыдущих соглашений между Индонезией и Россией о культурном сотрудничестве истек, и я надеюсь на тесное сотрудничество с министерством культуры Российской Федерации для возобновления этого важного соглашения.– Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Индонезии Прабово Субианто подчеркнул необходимость укрепления связей между нашими университетами и студенческих обменов. Как вы считаете, находятся ли наши страны на правильном пути к достижению этой цели? Как студенческие обмены могут помочь в развитии культурных связей?– Безусловно. Студенческие обмены – один из самых мощных инструментов для укрепления долгосрочных культурных связей. Когда студенты из Индонезии и России учатся, проводят исследования и живут в странах друг друга, они не только получают знания, но и становятся культурными послами, углубляя взаимное признание и укрепляя фундамент наших двусторонних отношений.Эти обмены, помимо выполнения своих академических задач, определяют будущее наших отношений. Культурные связи – это не просто общая история, это общее будущее, в котором сотрудничество дает нам возможность решать проблемы современности. Студенты, которые знакомятся с культурой друг друга не понаслышке, впоследствии станут лидерами, дипломатами и новаторами, которые будут стимулировать сотрудничество между нашими странами в различных областях.В настоящее время индонезийские студенты имеют возможность учиться в ведущих российских вузах, особенно в таких областях, как инженерное дело, искусство и культурология. Я надеюсь, что мы сможем расширить эти инициативы, увеличив стипендиальные программы для индонезийских студентов в России, создав совместные исследовательские коллаборации между российскими и индонезийскими университетами, а также расширив программы языкового и культурного погружения для углубления взаимопонимания между нашими народами.– Как вы думаете, могли бы наши страны развивать сотрудничество в области киноиндустрии? Например, снимать совместные фильмы или показывать фильмы друг друга?– Конечно, это область имеет большой потенциал. Мы уже работаем над организацией кинопоказов в обеих странах, а посольство России в Джакарте представило подборку российских фильмов для индонезийских зрителей.Мы заинтересованы в совместных проектах российских и индонезийских кинематографистов, особенно в жанрах, отражающих общий исторический и культурный опыт. Мы также приветствуем возможность сотрудничества в области реставрации фильмов, включая доступ к архивным материалам об Индонезии, хранящимся в российских киноархивах.– Следите ли вы за последними тенденциями в российской культуре? Может быть, вы могли бы упомянуть песню, исполнителя или фильм, которые вам особенно запомнились?– Я всегда восхищался русскими литературой, кино и музыкой, которые оказали глубокое влияние на культурные движения во всем мире. Хотя я не всегда следую последним тенденциям современной сцены, глубокая оценка русского литературного наследия остается моей страстью на протяжении всей жизни. Русская литература играла важную роль в формировании моего понимания истории, философии и социума.Я благодарен за возможность посетить места упокоения величайших российских писателей и поэтов, отдавая дань их непреходящему наследию. Я совершил паломничество к могилам Льва Толстого в Ясной Поляне, Николая Гоголя и Антона Чехова на Новодевичьем кладбище. Каждый из них оказал глубокое влияние на мировую литературу. Кроме того, я посетил последнее пристанище Владимира Маяковского, а также Михаила Булгакова - его роман вдохновил бесчисленные адаптации в современном искусстве по всему миру. У меня также была возможность посетить кабинет и библиотеку Александра Пушкина в Санкт-Петербурге – место, которое хранит интеллектуальный дух одного из самых влиятельных представителей российский литературы.– Недавно Индонезия была официально принята в БРИКС в качестве государства-члена. Как, по-вашему, это повлияет на культурные отношения между Индонезией и странами БРИКС? Возможны ли совместные проекты, культурные инициативы?– Я считаю, что включение Индонезии в БРИКС открывает широкие возможности для расширения многостороннего культурного сотрудничества, а также укрепления культурных связей, не ограниченных лишь другими странами-членами БРИКС. Будучи культурно разнообразным блоком, БРИКС предлагает платформу для развития межкультурных обменов, содействия творческому сотрудничеству и усиления глобального дискурса по вопросам культурной политики и сохранения наследия.Мы видим большой потенциал в организации совместных культурных фестивалей, посвященных художественному и историческому богатству стран БРИКС, содействии программам обмена для художников, ученых и кинематографистов, а также в сотрудничестве по глобальным инициативам, связанным с культурной устойчивостью и сохранением наследия. Я считаю, что эти усилия не только продемонстрируют разнообразие культурной самобытности стран БРИКС, но и укрепят роль культуры как объединяющей силы в международных отношениях. Мы готовы изучить эти инициативы и внести свой вклад в укрепление культурной дипломатии БРИКС в рамках нашего стремления к более глубокому глобальному взаимодействию.– Ваша российская коллега, министр культуры Российской Федерации, объявила об идее создания единой онлайн-платформы БРИКС. Это платформа, где будут собраны фильмы, сериалы и трансляции культурных событий стран БРИКС. Поддержит ли Индонезия эту идею?– Да, это прекрасная инициатива. Культурная онлайн-платформа БРИКС стала бы глобальной площадкой для демонстрации разнообразного художественного наследия стран-членов. Мы поддерживаем эту идею и с нетерпением ждем возможности внести свой богатый культурный контент на эту платформу.

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https://ria.ru/20241128/magnit-1986333030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, индонезия, брикс, культура