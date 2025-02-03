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В ЦНИИмаш рассказали, как ученые находят перегретые зоны Земли - РИА Новости, 03.02.2025
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Наука
 
04:58 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/zemlya-1996945068.html
В ЦНИИмаш рассказали, как ученые находят перегретые зоны Земли
В ЦНИИмаш рассказали, как ученые находят перегретые зоны Земли - РИА Новости, 03.02.2025
В ЦНИИмаш рассказали, как ученые находят перегретые зоны Земли
Свечение при грозах и быстрые электрические разряды в атмосфере, будучи обнаруженными из космоса, могут сигнализировать о наличии на поверхности Земли под ними... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T04:58:00+03:00
2025-02-03T04:58:00+03:00
наука
земля
итуруп
елена шубралова (главный специалист цниимаш)
цниимаш
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Свечение при грозах и быстрые электрические разряды в атмосфере, будучи обнаруженными из космоса, могут сигнализировать о наличии на поверхности Земли под ними перегретых зон, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаша Елена Шубралова. "Сфер, где могут применяться результаты экспериментов, множество. Например, выявлять перегретые зоны на Земле. Космические аппараты могут регистрировать грозовую активность. Она, как известно, появляется там, где холодный фронт проходит над разогретой поверхностью", - сказала она. В рамках эксперимента "УФ атмосфера" (постановщик - НИИЯФ МГУ) была проведена картография свечения ночной атмосферы Земли в ближнем ультрафиолетовом диапазоне. Главный специалист ЦНИИмаш рассказала, что в ходе этого эксперимента учёные зафиксировали более 30 так называемых "эльфов" - "молний наоборот" и установили, что во всех случаях "эльфы" находились над областями поверхности Земли с аномальным тепловыделением. "Эльфами" принято называть быстро расширяющиеся светящиеся красноватые диски, возникающие на высоте нескольких десятков километров и достигающие сотни километров в диаметре. Среди аналогичных "эльфам" явлений известны спрайты - электрические разряды, направленные от грозовых облаков не вниз, к Земле, а наверх - в космос, а также синие струи, которые похожи на направленные также наверх световые потоки. Также свечение может быть связано с наличием вулканов и вулканических дуг, гидротермальных полей и "чёрных курильщиков" на дне океанов, зон расхождения литосферных плит. "Регистрация этих явлений (эльфов) космическими аппаратами может быть методом обнаружения аномальных зон Земли или предупреждением зарождения тайфунов в уже известных зонах. Например, грозовая активность сопровождает период развития тайфунов и извержения вулканов в зоне Тихоокеанского огненного кольца", - добавила она. Движение заряженных частиц и аэрозолей от Земли к ионосфере по так называемой Глобальной электрической цепи может переносить от поверхности Земли в ионосферу частицы из вулканических газов. По словам главного специалиста ЦНИИмаш, это подтверждается неоднократно найденными частицами на поверхности МКС очень редкого металла рения, характерного для газовых выбросов фумарольных полей вулкана Кудрявый на острове Итуруп в зоне Тихоокеанского огненного кольца.
https://ria.ru/20250202/lednik-1996855237.html
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земля
итуруп
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земля, итуруп, елена шубралова (главный специалист цниимаш), цниимаш
Наука, Земля, Итуруп, Елена Шубралова (главный специалист ЦНИИмаш), ЦНИИМАШ
В ЦНИИмаш рассказали, как ученые находят перегретые зоны Земли

Шубралова: ученые находят перегретые зоны Земли по молниям и грозам из космоса

CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Свечение при грозах и быстрые электрические разряды в атмосфере, будучи обнаруженными из космоса, могут сигнализировать о наличии на поверхности Земли под ними перегретых зон, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаша Елена Шубралова.
"Сфер, где могут применяться результаты экспериментов, множество. Например, выявлять перегретые зоны на Земле. Космические аппараты могут регистрировать грозовую активность. Она, как известно, появляется там, где холодный фронт проходит над разогретой поверхностью", - сказала она.
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Вчера, 04:58
В рамках эксперимента "УФ атмосфера" (постановщик - НИИЯФ МГУ) была проведена картография свечения ночной атмосферы Земли в ближнем ультрафиолетовом диапазоне. Главный специалист ЦНИИмаш рассказала, что в ходе этого эксперимента учёные зафиксировали более 30 так называемых "эльфов" - "молний наоборот" и установили, что во всех случаях "эльфы" находились над областями поверхности Земли с аномальным тепловыделением.
"Эльфами" принято называть быстро расширяющиеся светящиеся красноватые диски, возникающие на высоте нескольких десятков километров и достигающие сотни километров в диаметре. Среди аналогичных "эльфам" явлений известны спрайты - электрические разряды, направленные от грозовых облаков не вниз, к Земле, а наверх - в космос, а также синие струи, которые похожи на направленные также наверх световые потоки.
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Также свечение может быть связано с наличием вулканов и вулканических дуг, гидротермальных полей и "чёрных курильщиков" на дне океанов, зон расхождения литосферных плит.
"Регистрация этих явлений (эльфов) космическими аппаратами может быть методом обнаружения аномальных зон Земли или предупреждением зарождения тайфунов в уже известных зонах. Например, грозовая активность сопровождает период развития тайфунов и извержения вулканов в зоне Тихоокеанского огненного кольца", - добавила она.
Движение заряженных частиц и аэрозолей от Земли к ионосфере по так называемой Глобальной электрической цепи может переносить от поверхности Земли в ионосферу частицы из вулканических газов. По словам главного специалиста ЦНИИмаш, это подтверждается неоднократно найденными частицами на поверхности МКС очень редкого металла рения, характерного для газовых выбросов фумарольных полей вулкана Кудрявый на острове Итуруп в зоне Тихоокеанского огненного кольца.
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