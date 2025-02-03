https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997029437.html

В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского

В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025

В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского

НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:52:00+03:00

2025-02-03T12:52:00+03:00

2025-02-03T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более полутора миллиардов долларов, вывел за границу денежное довольствие продолжающих числиться живыми погибших украинских военнослужащих и продавал полученное западное вооружение в Африку, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России."В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР."Кроме того, предусматривается вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми и проходящими службу на передовой", - добавили в пресс-бюро.Также намечается предать огласке факты причастности Зеленского к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданной Киеву западной военной техники различным группировкам в странах Африки.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, владимир зеленский, украина, в мире