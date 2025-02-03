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В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 03.02.2025 (обновлено: 13:11 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997029437.html
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского
НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:52:00+03:00
2025-02-03T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более полутора миллиардов долларов, вывел за границу денежное довольствие продолжающих числиться живыми погибших украинских военнослужащих и продавал полученное западное вооружение в Африку, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России."В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР."Кроме того, предусматривается вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми и проходящими службу на передовой", - добавили в пресс-бюро.Также намечается предать огласке факты причастности Зеленского к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданной Киеву западной военной техники различным группировкам в странах Африки.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Владимир Зеленский, Украина, В мире
В СВР заявили о подготовке НАТО кампании по дискредитации Зеленского

СВР: НАТО в кампании по дискредитации Зеленского расскажет о его преступлениях

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского, в ходе которой будут обнародованы сведения о том, как он с командой присвоил более полутора миллиардов долларов, вывел за границу денежное довольствие продолжающих числиться живыми погибших украинских военнослужащих и продавал полученное западное вооружение в Африку, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
«
"В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского. Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично "президентом" и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
"Кроме того, предусматривается вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми и проходящими службу на передовой", - добавили в пресс-бюро.
Также намечается предать огласке факты причастности Зеленского к неоднократным случаям продажи крупных партий безвозмездно переданной Киеву западной военной техники различным группировкам в странах Африки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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