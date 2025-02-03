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В Госдуме предложили изменить запрет на стоянку с работающим двигателем

В Госдуме предложили изменить запрет на стоянку с работающим двигателем - РИА Новости, 03.02.2025

В Госдуме предложили изменить запрет на стоянку с работающим двигателем

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть вопрос о корректировке пункта ПДД, запрещающего стоянку автомобиля с работающим... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:31:00+03:00

2025-02-03T14:31:00+03:00

2025-02-03T14:31:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

виталий савельев

авто

госдума рф

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть вопрос о корректировке пункта ПДД, запрещающего стоянку автомобиля с работающим двигателем, с учетом суровых погодных условий в регионах России. Такое обращение будет направлено в правительство РФ. Нилов рассказал РИА Новости, что в настоящий момент во многих СМИ распространяется информация, что автомобиль более 5 минут в жилой зоне прогревать нельзя - это нарушение ПДД и влечёт за собой штраф. Нарушение могут зафиксировать не только сотрудники ДПС, но и граждане. Согласно пункту 17.2 ПДД, нарушением считается стоянка с работающим двигателем. "В этой части необходимо посмотреть формировку, ее скорректировать, уточнить, защищая интересы прав водителей и их имущества, исходя из реальных российских суровых погодных условий. Такое письмо будет направлено Виталию Савельеву как курирующему вице-премьеру", - сказал Нилов. По его словам, в России разные погодные условия, есть регионы, где двигатели зимой вообще не глушат. Например, сибирские регионы. "Ну и вообще эта норма, она такая достаточно странная. Кто будет стоять с прибором и зафиксировать, сколько времени работает. Сейчас каким-нибудь активным гражданам вдруг понадобится ходить и секундомером вредить соседям, потому что у них личный конфликт на лестничной клетке. Для них не важна экология, им надо отомстить соседу", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20250101/shtraf-1992198916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ярослав нилов, виталий савельев, авто, госдума рф