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Замгубернатора Ростовской области грозит до десяти лет тюрьмы
Замгубернатора Ростовской области грозит до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 03.02.2025
Замгубернатора Ростовской области грозит до десяти лет тюрьмы
Заместителю губернатора Ростовской области - министру финансов Лилии Федотовой, задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий, грозит до 10 лет... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:39:00+03:00
2025-02-03T12:39:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Заместителю губернатора Ростовской области - министру финансов Лилии Федотовой, задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий, грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее СК РФ сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)". Согласно уголовному кодексу России, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годов.
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ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Замгубернатора Ростовской области грозит до десяти лет тюрьмы
Замгубернатора Ростовской области Федотовой грозит до десяти лет лишения свободы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Заместителю губернатора Ростовской области - министру финансов Лилии Федотовой, задержанной по подозрению в превышении должностных полномочий, грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее СК РФ
сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области
Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ)".
Согласно уголовному кодексу России, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годов.