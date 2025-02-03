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Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом - РИА Новости, 03.02.2025
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15:35 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/zakon-1997114735.html
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом - РИА Новости, 03.02.2025
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:35:00+03:00
2025-02-03T15:35:00+03:00
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Часть 3 статьи 14.53 КоАП РФ, которой установлены штрафы от 40 до 60 тысяч рублей для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 600 тысяч - для юридических лиц за продажу несовершеннолетнему табачной продукции и табачных изделий дополнена штрафами за продажу детям "потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включенных в перечень, утвержденный правительством Российской Федерации". В сопроводительных документах отмечалось, что этот закон позволит обеспечить исполнение законодательного ограничения продажи детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами административной ответственности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий. По его словам, важно сделать всё для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьёзным заболеваниям. Речь идет, по его словам, в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть, уточнял Володин.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков с газом

Путин подписал закон о штрафах за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 600 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.
Часть 3 статьи 14.53 КоАП РФ, которой установлены штрафы от 40 до 60 тысяч рублей для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 600 тысяч - для юридических лиц за продажу несовершеннолетнему табачной продукции и табачных изделий дополнена штрафами за продажу детям "потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включенных в перечень, утвержденный правительством Российской Федерации".
В сопроводительных документах отмечалось, что этот закон позволит обеспечить исполнение законодательного ограничения продажи детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, соответствующими мерами административной ответственности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий. По его словам, важно сделать всё для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьёзным заболеваниям. Речь идет, по его словам, в том числе о баллончиках для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плитах. Дети пытаются использовать их для сниффинга - токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к аритмии и другим проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть, уточнял Володин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака
15:24
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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