https://ria.ru/20250203/zaderzhanie-1997019736.html
В Ростовской области задержали замгубернатора
В Ростовской области задержали замгубернатора - РИА Новости, 03.02.2025
В Ростовской области задержали замгубернатора
Заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова задержана, сообщил РИА Новости замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:23:00+03:00
2025-02-03T12:23:00+03:00
2025-02-03T12:23:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова задержана, сообщил РИА Новости замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "Сегодня правоохранительными органами была задержана заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова. Проводятся следственные действия", - сказал он. Ранее СК РФ сообщал, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годов.
https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области задержали замгубернатора
Замгубернатора и министра финансов Ростовской области Федотову задержали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова задержана, сообщил РИА Новости замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"Сегодня правоохранительными органами была задержана заместитель губернатора Ростовской области
- министр финансов Лилия Федотова. Проводятся следственные действия", - сказал он.
Ранее СК РФ
сообщал, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годов.