https://ria.ru/20250203/zaderzhanie-1997019736.html

В Ростовской области задержали замгубернатора

В Ростовской области задержали замгубернатора - РИА Новости, 03.02.2025

В Ростовской области задержали замгубернатора

Заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова задержана, сообщил РИА Новости замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:23:00+03:00

2025-02-03T12:23:00+03:00

2025-02-03T12:23:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - РИА Новости. Заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова задержана, сообщил РИА Новости замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. "Сегодня правоохранительными органами была задержана заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова. Проводятся следственные действия", - сказал он. Ранее СК РФ сообщал, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годов.

https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)