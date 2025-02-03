https://ria.ru/20250203/yuan-1997168679.html
Курс юаня вырос на 14 копеек
Курс юаня вырос на 14 копеек - РИА Новости, 03.02.2025
Курс юаня вырос на 14 копеек
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,57 копейки - до 13,4095 рубля, курс доллара - на 2,13 рубля, до 99,9433 рубля, курс... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:34:00+03:00
2025-02-03T18:34:00+03:00
2025-02-03T18:38:00+03:00
экономика
россия
сша
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066539_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_0f20357d404ceb4b09b7369fe39a36c8.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,57 копейки - до 13,4095 рубля, курс доллара - на 2,13 рубля, до 99,9433 рубля, курс евро - на 36,09 копейки, до 102,4910 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066539_337:0:2520:1637_1920x0_80_0_0_6eb1d266826b98efff00e120321b00f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, московская биржа
Экономика, Россия, США, Московская биржа
Курс юаня вырос на 14 копеек
Официальный курс юаня на вторник вырос до 13,40 рубля, доллара - до 102,49 рубля