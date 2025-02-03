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Курс юаня вырос на 14 копеек

Курс юаня вырос на 14 копеек - РИА Новости, 03.02.2025

Курс юаня вырос на 14 копеек

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,57 копейки - до 13,4095 рубля, курс доллара - на 2,13 рубля, до 99,9433 рубля, курс... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:34:00+03:00

2025-02-03T18:34:00+03:00

2025-02-03T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,57 копейки - до 13,4095 рубля, курс доллара - на 2,13 рубля, до 99,9433 рубля, курс евро - на 36,09 копейки, до 102,4910 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, сша, московская биржа