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Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах

Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах - РИА Новости, 03.02.2025

Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах

Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета парламента извинился за слова чиновников, посчитавших "заманчивой" идею захоронения ядерных отходов РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:38:00+03:00

2025-02-03T09:38:00+03:00

2025-02-03T10:43:00+03:00

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ТОКИО, 3 фев — РИА Новости. Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета парламента извинился за слова чиновников, посчитавших "заманчивой" идею захоронения ядерных отходов Москвы и Токио на Курилах в обмен на "возвращение" Россией островов, трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента. "Тут не о чем и говорить! Приношу свои извинения. Такие вещи происходить не должны. Не знаю, было ли это умышленно, но там была распущенность, высокомерие, отношение сверху вниз. От правительства приношу глубокие извинения", — сказал премьер Исиба.Также извинились глава Минэкономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто и Ёситака Ито — министр "по делам Окинавы и северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. "Я был потрясен, когда услышал. Высказывания сотрудников и руководства NUMO были безрассудными и лишены внимательности. Была проведена соответствующая работа, чтобы подобного впредь не было", — сказал Муто. В свою очередь, по словам Ито, он не смог сдержать своего удивления, услышав предложение о захоронении отходов на островах."Я 30 лет назад на Хоккайдо начал заниматься вопросом того, как можно провести эксперимент по окончательному захоронению (ядерных отходов. — Прим. ред.), и вот уже 30 лет испытываю интерес к этому вопросу, но был удивлен внезапным предложением захоронения ядерных отходов на северных территориях", — отметил он.В конце января на симпозиуме, посвященном проблеме захоронения ядерных отходов, как сообщала газета "Хоккайдо", один из участников предложил обсудить с Россией вопрос передачи четырех островов под контроль Японии с условием создания на них мест окончательного захоронения отходов, которыми смогут пользоваться обе страны. В ответ на это представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии якобы заявил, что в случае реализации это предложение было бы заманчивым. Кроме этого, один из представителей Организации по управлению ядерными отходами (NUMO) отметил, что реализация этого плана решила бы сразу несколько проблем для Токио.Но позже NUMO опубликовали официальное заявление, что их представитель не поддерживал высказывание, а лишь призывал к более детальному пояснению. Там также извинились "за недостаток внимательного отношения к чувствам населения Хоккайдо". Премьер-министр и члены его кабинета принесли извинения после того, как представитель оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камия в парламенте заявил протест из-за поддержки представителями властей идеи захоронения ядерных отходов на островах. По его словам, с позиции всех, кто имеет отношение к "северным территориям", нельзя пройти мимо таких высказываний. Он потребовал объяснений от главы правительства и министров, так как неправильная реакция чиновников вызывает возмущение, а предложение звучит оскорбительно и для губернаторства Хоккайдо, куда Токио административно относит "северные территории", и для японцев — бывших жителей островов, покинувших их после войны. Как отметил Камия, общественная реакция связана с тем, что, исходя из позиции Японии, предложения о захоронении ядерных отходов на этих островах нарушают права Хоккайдо и бывших жителей.

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Ольга Фомченкова

япония, россия, ссср, сигэру исиба, в мире