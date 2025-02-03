WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории
WSJ: пошлины на импорт из Канады и Мексики приведут к серьезным последствиям
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки, пишет влиятельная американская газета Wall Street Journal.
"Трамп заявил, что тарифы приведут к новой "золотой эре" для США, но экономика уже ощущает их последствия, несмотря на то, что они еще даже не вступили в силу", – отмечает издание.
WSJ указывает, что власти Канады и Мексики уже заявили о намерении ввести ответные пошлины. В Оттаве объявили о 25%-ных пошлинах на товары из США общей стоимостью 30 миллиардов канадских долларов, включая алкоголь, продукты питания, одежду и бытовую технику, с возможным расширением ограничений. Премьер-министр Джастин Трюдо также предупредил, что Канада может ограничить экспорт критически важных минералов в США.
Газета подчеркивает, что пошлины США ударят и по энергетическим рынкам Северной Америки, которые тесно интегрированы. "Трамп фактически признал этот риск, установив 10%-ную пошлину на канадский экспорт нефти, но даже такой уровень тарифов создаст проблемы для американских нефтеперерабатывающих предприятий на Среднем Западе", – пишет WSJ.
Кроме того, президент Национальной ассоциации производителей США Джей Тиммонс в беседе с изданием предупредил, что новые пошлины "подрывают глобальную конкурентоспособность американской промышленности" и могут нанести серьезный ущерб малому и среднему бизнесу, который не сможет оперативно найти альтернативных поставщиков.
Издание делает вывод, что политика пошлин рискует ослабить экономику Канады и Мексики, которые в значительной степени зависят от американского рынка, но не обязательно приведет к рецессии в самих США. Однако последствия этой "торговой войны" будут серьезными и в долгосрочной перспективе могут привести к отказу партнеров США от зависимости от американской экономики.
"Никакая страна или отрасль не застрахованы. Если Трамп считает тарифы не просто инструментом давления, но и экономически оправданной стратегией, это вынудит партнеров искать другие рынки сбыта. Как это поможет Америке – неясно. Так что да, "глупейшая торговая война" – звучит вполне справедливо, если не мягко сказано", – резюмирует Wall Street Journal.