https://ria.ru/20250203/wsj-1997167842.html

WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории

WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории - РИА Новости, 03.02.2025

WSJ назвала введение Трампом пошлин глупейшей торговой войной в истории

Введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:29:00+03:00

2025-02-03T18:29:00+03:00

2025-02-03T18:29:00+03:00

экономика

сша

канада

мексика

джастин трюдо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Введение пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики может привести к серьезным экономическим последствиям и вынудит партнеров США искать альтернативные рынки, пишет влиятельная американская газета Wall Street Journal. Газета в опубликованной на ее сайте редакционной статье назвала этот шаг администрации Трампа "глупейшей торговой войной в истории" и предупредила, что такая политика ударит по американским компаниям и спровоцирует ответные меры со стороны Оттавы и Мехико. "Трамп заявил, что тарифы приведут к новой "золотой эре" для США, но экономика уже ощущает их последствия, несмотря на то, что они еще даже не вступили в силу", – отмечает издание. WSJ указывает, что власти Канады и Мексики уже заявили о намерении ввести ответные пошлины. В Оттаве объявили о 25%-ных пошлинах на товары из США общей стоимостью 30 миллиардов канадских долларов, включая алкоголь, продукты питания, одежду и бытовую технику, с возможным расширением ограничений. Премьер-министр Джастин Трюдо также предупредил, что Канада может ограничить экспорт критически важных минералов в США. Газета подчеркивает, что пошлины США ударят и по энергетическим рынкам Северной Америки, которые тесно интегрированы. "Трамп фактически признал этот риск, установив 10%-ную пошлину на канадский экспорт нефти, но даже такой уровень тарифов создаст проблемы для американских нефтеперерабатывающих предприятий на Среднем Западе", – пишет WSJ. Кроме того, президент Национальной ассоциации производителей США Джей Тиммонс в беседе с изданием предупредил, что новые пошлины "подрывают глобальную конкурентоспособность американской промышленности" и могут нанести серьезный ущерб малому и среднему бизнесу, который не сможет оперативно найти альтернативных поставщиков. Издание делает вывод, что политика пошлин рискует ослабить экономику Канады и Мексики, которые в значительной степени зависят от американского рынка, но не обязательно приведет к рецессии в самих США. Однако последствия этой "торговой войны" будут серьезными и в долгосрочной перспективе могут привести к отказу партнеров США от зависимости от американской экономики. "Никакая страна или отрасль не застрахованы. Если Трамп считает тарифы не просто инструментом давления, но и экономически оправданной стратегией, это вынудит партнеров искать другие рынки сбыта. Как это поможет Америке – неясно. Так что да, "глупейшая торговая война" – звучит вполне справедливо, если не мягко сказано", – резюмирует Wall Street Journal.

https://ria.ru/20250203/es-1997054894.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1996956021.html

https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html

сша

канада

мексика

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экономика, сша, канада, мексика, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады