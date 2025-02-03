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Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса - РИА Новости, 03.02.2025
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22:44 03.02.2025 (обновлено: 23:04 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html
Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса
Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса - РИА Новости, 03.02.2025
Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса
Служба безопасности Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса, созданный мошенниками - через него рассылались ложные сообщения об акциях для обмана... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:44:00+03:00
2025-02-03T23:04:00+03:00
технологии
wildberries
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса, созданный мошенниками - через него рассылались ложные сообщения об акциях для обмана пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Ранее в понедельник МВД РФ сообщило о новой схеме обмана через лже-акцию от Wildberries - мошенники создали специальный поддельный домен якобы для розыгрышей сертификатов. Злоумышленники предлагают авторизоваться в аккаунте Wildberries и предоставить им доступ к личному кабинету. "Указанный в публикации МВД России ресурс был незамедлительно выявлен и заблокирован службой безопасности маркетплейса", - сказали в пресс-службе. Там же уточнили, что в 2024 году служба безопасности маркетплейса выявила и заблокировала более 3000 фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса.
https://ria.ru/20250203/roblox-1997139082.html
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технологии, wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Технологии, Wildberries, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса

Служба безопасности Wildberries заблокировала сайт, созданный мошенниками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Служба безопасности Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса, созданный мошенниками - через него рассылались ложные сообщения об акциях для обмана пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Ранее в понедельник МВД РФ сообщило о новой схеме обмана через лже-акцию от Wildberries - мошенники создали специальный поддельный домен якобы для розыгрышей сертификатов. Злоумышленники предлагают авторизоваться в аккаунте Wildberries и предоставить им доступ к личному кабинету.
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"Указанный в публикации МВД России ресурс был незамедлительно выявлен и заблокирован службой безопасности маркетплейса", - сказали в пресс-службе.
Там же уточнили, что в 2024 году служба безопасности маркетплейса выявила и заблокировала более 3000 фишинговых ресурсов, имитировавших сайт маркетплейса.
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ТехнологииWildberriesМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
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