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Бывший замглавы Архангельска получил срок за взятку

Бывший замглавы Архангельска получил срок за взятку - РИА Новости, 03.02.2025

Бывший замглавы Архангельска получил срок за взятку

Ломоносовский суд Архангельской области приговорил бывшего заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова, который обвинялся в получении взятки в 3,6... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:49:00+03:00

2025-02-03T15:49:00+03:00

2025-02-03T15:49:00+03:00

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МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельской области приговорил бывшего заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова, который обвинялся в получении взятки в 3,6 миллиона рублей, к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу почти 11 миллионов рублей, сообщили в суде. Как сообщили в суде, Шевцов занимал должность заместителя главы по городскому хозяйству городского округа "Город Архангельск". Согласно материалам дела, Шевцов и другое лицо с июня 2021 года по июль 2023 года по предварительному сговору лично получили взятку в сумме более 3,6 миллиона рублей за осуществление заинтересованными лицами незаконной предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов по сортировке вторсырья, вывозу его с территории полигона и сдаче в пункты приема вторсырья на территории города Архангельска. "Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере трехкратной суммы взятки в сумме 10,9 миллиона (рублей), с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 7 лет", - говорится в сообщении. В ходе судебного разбирательства Шевцов вину признал частично. На имущество Шевцова, включающее изъятые денежные средства, а также денежные средства на банковских счетах и автомобиль, наложен арест до исполнения приговора суда в части конфискации имущества и назначенного судом дополнительного наказания в виде штрафа. В отношении предполагаемого соучастника преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, уголовное дело выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html

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россия, архангельская область, архангельск, происшествия