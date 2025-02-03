Рейтинг@Mail.ru
Полиция сняла оцепление с территории в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 03.02.2025 (обновлено: 20:00 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997182405.html
Полиция сняла оцепление с территории в ЖК "Алые паруса"
Полиция сняла оцепление с территории в ЖК "Алые паруса" - РИА Новости, 03.02.2025
Полиция сняла оцепление с территории в ЖК "Алые паруса"
Полиция сняла оцепление с территории в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:57:00+03:00
2025-02-03T20:00:00+03:00
москва
жк "алые паруса"
взрыв в жк "алые паруса" в москве
происшествия
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
армен саркисян (днр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997012097_0:80:2486:1478_1920x0_80_0_0_c53919df3c442af9ff192574480a1127.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция сняла оцепление с территории в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сотрудники полиции, державшие оцепление вокруг дома, сняли его и уехали.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1996999945.html
москва
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997012097_275:0:2486:1658_1920x0_80_0_0_de9f3aa6aea0c7ce3e49b11524e7a523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, жк "алые паруса", взрыв в жк "алые паруса" в москве, происшествия, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), армен саркисян (днр)
Москва, ЖК "Алые паруса", Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Армен Саркисян (ДНР)
Полиция сняла оцепление с территории в ЖК "Алые паруса"

Полиция сняла оцепление с территории в ЖК "Алые паруса", где прогремел взрыв

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
На месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция сняла оцепление с территории в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сотрудники полиции, державшие оцепление вокруг дома, сняли его и уехали.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Вчера, 11:33
 
МоскваЖК "Алые паруса"Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Армен Саркисян (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала