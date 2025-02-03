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В подъезде ЖК "Алые паруса" начались ремонтные работы
В подъезде ЖК "Алые паруса" начались ремонтные работы - РИА Новости, 03.02.2025
В подъезде ЖК "Алые паруса" начались ремонтные работы
Ремонтные работы начались в подъезде дома в ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:56:00+03:00
2025-02-03T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ремонтные работы начались в подъезде дома в ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места событий.После того, как было снято оцепление, рабочие приступили к разбор конструкций дома. При этом в подъезд дома пока не пускают."До окончания ремонтных работ", - пояснил представитель полиции.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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В подъезде ЖК "Алые паруса" начались ремонтные работы
В подъезде дома ЖК "Алые паруса" после взрыва начались ремонтные работы