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Саперы МВД обследовали ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв

Саперы МВД обследовали ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв - РИА Новости, 03.02.2025

Саперы МВД обследовали ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв

Саперы МВД обследовали и покинули здание в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 03.02.2025

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происшествия

россия

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

жк "алые паруса"

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Саперы МВД обследовали и покинули здание в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места события. Автомобиль инженерно-саперного отделения полиции покинул территорию ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв. При этом полиция ещё держит оцепление. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html

россия

донецкая народная республика

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Обстановка у ЖК "Алые Паруса" после осмотра здания саперами Саперы МВД обследовали и покинули здание в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-03T19:55 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве