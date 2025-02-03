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Саперы МВД обследовали ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Саперы МВД обследовали ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв - РИА Новости, 03.02.2025
Саперы МВД обследовали ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Саперы МВД обследовали и покинули здание в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T19:55:00+03:00
2025-02-03T19:55:00+03:00
2025-02-03T19:58:00+03:00
происшествия
россия
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Саперы МВД обследовали и покинули здание в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости с места события. Автомобиль инженерно-саперного отделения полиции покинул территорию ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв. При этом полиция ещё держит оцепление. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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россия
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Обстановка у ЖК "Алые Паруса" после осмотра здания саперами
Саперы МВД обследовали и покинули здание в столичном ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости
2025-02-03T19:55
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РИА Новости
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происшествия, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
Саперы МВД обследовали ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв
Саперы МВД обследовали и покинули ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв