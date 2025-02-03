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Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП

Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП - РИА Новости, 03.02.2025

Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП

Спецавтомобиль с телом погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" покинул место происшествия, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:32:00+03:00

2025-02-03T16:32:00+03:00

2025-02-03T16:42:00+03:00

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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россия

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спецавтомобиль с телом погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" покинул место происшествия, передает корреспондент РИА Новости с места события.Темная машина с надписью "Специализированная перевозка" и контактным телефоном московского ГБУ "Ритуал" на борту подъехала к ограждению, полицейские ее выпустили, и она покинула территорию парковки ЖК.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

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