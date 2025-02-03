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Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП
Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП - РИА Новости, 03.02.2025
Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП
Спецавтомобиль с телом погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" покинул место происшествия, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:32:00+03:00
2025-02-03T16:32:00+03:00
2025-02-03T16:42:00+03:00
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
происшествия
россия
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
гбу "ритуал"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спецавтомобиль с телом погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" покинул место происшествия, передает корреспондент РИА Новости с места события.Темная машина с надписью "Специализированная перевозка" и контактным телефоном московского ГБУ "Ритуал" на борту подъехала к ограждению, полицейские ее выпустили, и она покинула территорию парковки ЖК.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса", Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), ГБУ "Ритуал", Следственный комитет России (СК РФ)
Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП
Авто с телом погибшего от взрывы в "Алых парусах" покинуло место происшествия