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Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП - РИА Новости, 03.02.2025
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16:32 03.02.2025 (обновлено: 16:42 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997132065.html
Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП
Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП - РИА Новости, 03.02.2025
Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП
Спецавтомобиль с телом погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" покинул место происшествия, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:32:00+03:00
2025-02-03T16:42:00+03:00
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
происшествия
россия
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
гбу "ритуал"
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спецавтомобиль с телом погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" покинул место происшествия, передает корреспондент РИА Новости с места события.Темная машина с надписью "Специализированная перевозка" и контактным телефоном московского ГБУ "Ритуал" на борту подъехала к ограждению, полицейские ее выпустили, и она покинула территорию парковки ЖК.Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса", происшествия, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), гбу "ритуал", следственный комитет россии (ск рф)
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса", Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), ГБУ "Ритуал", Следственный комитет России (СК РФ)
Спецавто с телом погибшего при взрыве в "Алых парусах" покинуло место ЧП

Авто с телом погибшего от взрывы в "Алых парусах" покинуло место происшествия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Спецавтомобиль с телом погибшего при взрыве в ЖК "Алые паруса" покинул место происшествия, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Темная машина с надписью "Специализированная перевозка" и контактным телефоном московского ГБУ "Ритуал" на борту подъехала к ограждению, полицейские ее выпустили, и она покинула территорию парковки ЖК.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Видео с места взрыва в Алых парусах. Кадры СК России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Появились кадры с места взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы
Вчера, 11:33
 
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеЖК "Алые паруса"ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаАрмен Саркисян (ДНР)ГБУ "Ритуал"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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