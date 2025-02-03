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Территория у ЖК "Алые паруса" остается оцепленной после взрыва - РИА Новости, 03.02.2025
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14:23 03.02.2025 (обновлено: 15:59 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997072721.html
Территория у ЖК "Алые паруса" остается оцепленной после взрыва
Территория у ЖК "Алые паруса" остается оцепленной после взрыва - РИА Новости, 03.02.2025
Территория у ЖК "Алые паруса" остается оцепленной после взрыва
Представители правоохранительных органов начали уезжать от ЖК "Алые паруса", однако территория все ещё отцеплена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2025
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происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
москва
армен саркисян (днр)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представители правоохранительных органов начали уезжать от ЖК "Алые паруса", однако территория все ещё отцеплена, передает корреспондент РИА Новости. Пока на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарная машина. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса"
Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса".
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, москва, армен саркисян (днр), донецкая народная республика
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Москва, Армен Саркисян (ДНР), Донецкая Народная Республика
Территория у ЖК "Алые паруса" остается оцепленной после взрыва

Территория у ЖК "Алые паруса", где произошел взрыв, пустеет, но еще оцеплена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Алые паруса" на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства
Жилой комплекс Алые паруса на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жилой комплекс "Алые паруса" на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представители правоохранительных органов начали уезжать от ЖК "Алые паруса", однако территория все ещё отцеплена, передает корреспондент РИА Новости.
Пока на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарная машина.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Саркисян был объявлен в розыск на Украине
12:26
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеМоскваАрмен Саркисян (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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